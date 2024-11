Bēgļiem ir jāpalīdz, taču tikai likumā noteiktajos rāmjos

Uz Norvēģiju aizbraukušā vāgnerieša lieta ir ļoti pretrunīga. No vienas puses, cilvēks aizbēga no Krievijas, jo negribēja turpināt karot. No otras puses, ja paskatāmies uz to ar norvēģu acīm, tad cilvēkam, kurš jau ir piedalījies noziedzīgā karā un, iespējams, izdarījis kara noziegumus, var būt nosliece uz kriminālu darbību. Nerunājot nemaz par risku, ka Krievija var rietumvalstīs apzināti iesūtīt šādus cilvēkus, kuri noteiktā brīdī tur izveido diversantu vienības.