Auto ziņas: iepazīsties ar jauno Huyndai Tucson lādējamo hibrīdu

Tā kā gaitas baterijai ir tikai 13,8 kWh, elektriskā sniedzamība nav liela, 60 - 70 km. Taču summārā jauda 252 ZS apmērā padara to par jaudīgāko Tucson variantu, bet zemie CO2 rādītāji patiks autoparku “ekselim”. Tas kas nepatiks ne ekselim, ne tā sastādītājam, būs lādējamā hibrīda cena - no 42 līdz 48 tūkstošiem eiro atkarībā no aprīkojuma un piedziņas. Salīdzinājumam - visgreznākais Tucson ar parastu vieglā hibrīda dzinēju maksā tikpat cik lētākais plug-in. Jā, tā elektrifikācija joprojām kaut ko maksā. Kā vēsta Hyundai dīlera Auto Bassadone mājas lapa, dzinēju gammas pamati joprojām balstās uz pieejamiem 160 ZS benzīna motoriem, pa vidu iesprūkot arī kādam dīzelim.