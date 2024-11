Rubļa vērtība nokritusies līdz zemākajam līmenim divarpus gadu laikā - Krievijas centrālā banka uzsākusi ārkārtas pasākumus

Bažas par eskalāciju bruņotajā konfliktā Ukrainā pēdējās nedēļās ir negatīvi ietekmējušas Krievijas valūtu, un arī jaunas Rietumu sankcijas ir palielinājušas spiedienu uz to. Centrālā banka trešdien paziņoja, ka pārtrauks ārvalstu valūtas pirkšanu vietējā ārvalstu valūtu tirgū no ceturtdienas līdz gada beigām. Tas nozīmē, ka Krievija aptur daļu no savas budžeta normas - mehānismu, kas paredz pirkt vai pārdot ārvalstu valūtu atkarībā no naftas ieņēmumiem, lai papildinātu ārvalstu valūtas rezerves vai segtu budžeta deficītu.