Šveices "Partners Group" gatavojas pārdot centralizētās siltumapgādes uzņēmumu "Gren", kas šogad nopirka "Rīgas enerģiju"

Martā "Gren" iegādājās SIA "Rīgas enerģija", kurai ir biomasas koģenerācijas stacija, kas no šķeldas ražo siltumenerģiju un elektroenerģiju. Pagājušajā gadā "Gren" no "Equitix" nopirka 11 termoelektrostacijas Lielbritānijā. 2022.gada beigās "Gren" Igaunijā no "Viru Keemia Grupp" (VKG) iegādājās Kohtlajerves, Ahtmes, Sompas un Jehvi centralizētās siltumapgādes tīklus. Tagad tie darbojas ar nosaukumu "Gren Viru".