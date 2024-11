Janvārī pieaugs "Rīgas ūdens" tarifi

Tostarp "Rīgas ūdens" ūdensapgādes pakalpojumu tarifs pieaugs par 0,8% - no 1,27 eiro par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) līdz 1,28 eiro par kubikmetru. Savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifs palielināsies par 2,9% - no 1,03 eiro par kubikmetru līdz 1,06 eiro par kubikmetru bez PVN. "Rīgas ūdens" notekūdeņu attīrīšanas pakalpojuma tarifs no 2025.gada joprojām būs 0,4 eiro par kubikmetru bez PVN. Attiecīgie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi būs spēkā no 2025.gada 1.janvāra.