FOTO: "Dimdiņi" svin zīmola maiņu; attīstībā investē vairākus miljonus eiro

Pasākuma ietvaros viesi izbaudīja uzkodas, kas gatavotas no “Dimdiņi” produktiem, kā arī no 14. novembra līdz 18. novembrim sadarbībā ar “Burzma”, apmeklētājiem bija iespēja nogaršot ēdienus no speciāli sagatavotas svētku ēdienkartes. Ēdienkartē bija “Abra” burgeri ar “Dimdiņi” skābētajiem kāpostiem un sarkanajiem sīpoliem, “Vegstop” vrapi ar humusu un falafelu, kas gatavots no “Dimdiņi” turku zirņiem, un “Boom cafe” štovēti Dimdiņkāposti ar kūpinātu Krakovas desiņu.