Kā kavēti maksājumi ietekmē iespēju saņemt mājokļa kredītu?

Neskatoties uz to, ka maksājumu kavējumi ne vienmēr var nozīmēt negatīvu lēmumu attiecībā uz jaunu kredītu, papildus šādas situācijas var pasliktināt kredīta nosacījumus – kredītam var tikt piemērota augstāka procentu likme vai ierobežoti kādi citi nosacījumi (kredīta termiņš, maksimālā summa utt). "Tomēr jāuzsver, ka maksāšanas paradumi nav vienīgais, kas ietekmē aizdevuma procentu likmi. Mājokļa kredīta procentu likme ir lielā mērā atkarīga no konkrētās personas ienākumiem un saistībām, kā arī no vēlamā īpašuma – tā atrašanās vietas, stāvokļa un cenas," piebilst Kaspars Sausais.