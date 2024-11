Apgrozībā iznāks īpaša dizaina 2 eiro monēta "Puzuris"

Puzuris ir sens latviešu rotājums, kurā vizuāli tveramā un vienlaikus simboliskā veidā attēlota pasaule. Puzuris novados tiek saukts arī par ķistu, spurguli, krīģi un citos vārdos. To iekar griestos tā, lai tas varētu kustēties pie mazākās vēja plūsmas. Dziļākā puzura kustības jēga ir tāda, ka ziemas saulgrieži ir brīdis, kad saulei jāpagriežas uz pavasara pusi, jāpārdzimst un jāatgūst augšupejošās kustības spēks. Lai puzuris kustētos, to darina no viegliem materiāliem un iekar smalkā diegā.