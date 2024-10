Auto ziņas: kā izskatās mūsdienīgi auto paklājiņi, kas der arī ziemai?

Saltos rītos, kad automašīnas stikli piepieši apledojuši, nodrēs atkausētājs jeb atledotājs. To var iegādāties kā aerosola, tā pulverizatora formā. Galvenā aktīvā viela ir spirts. Tas ir arī mazāku atkausētāju sastāvā. Un kas tas par ziemas komplektu bez gumiju silikona! Pirms sezonas ar to ieteicams apstrādāt visas durvju un vāku gumijas, it sevišķi pēc automazgātavas apmeklējuma.