Noskaidroti Latvijā lielākie nodokļu parādnieki - starp tiem arī "Tokyo City" un "Lido"

Rēķinot vidējo parāda apjomu uz vienu uzņēmumu, "Lursoft" norāda, ka virknē citu nozaru tas ir ievērojami augstāks. To vidū "Lursoft" izceļ metālu ražošanas nozari, kur nodokļu parāds reģistrēts trešajai daļai (15 no 43) no visiem nozarē esošajiem uzņēmumiem, parāda apjomam sasniedzot vidēji 1,67 miljonus eiro uz vienu uzņēmumu. "Lursoft" piebilst, ka lielāko daļu no metālu ražošanas nozares kopējā nodokļu parāda veido viens uzņēmums - SIA "Bebriko Ltd", kuram kopš 2015.gada rit maksātnespējas process.