Tālmācība - iespēja studēt ikvienam jebkurā vecumā

Mācīšanās tiešsaistē studentiem sniedz iespēju kontrolēt savu studiju procesu, viņi var strādāt savā tempā, nav vienmēr jāpievienojas kursam konkrētos laikos, ja nepieciešams mācību materiālu var lasīt atkārtoti, meklēt papildus informāciju dažādos resursos. Hermanis uzsver: “Man patika, ka varēju apturēt mācības jebkurā brīdī, atsākt, kad atkal varēju mācīties, no tās vietas, kur apstājos.” Jeļena dalās pieredzē, kā apguvusi ekonomiku, kas, viņasprāt, nebūt nebija no tiem vieglākajiem priekšmetiem: “Visu panākumu atslēga ir pasniedzējs, kas ļoti prasmīgi izskaidro tematu. Tas ir ļoti būtiski, jo arī sarežģītas lietas var izskaidrot tā, ka tās ikviens var viegli un ātri izprast. Ja pasniedzējs izmanto dažādas mācību metodes, gan drukātos materiālus temata apguvei, gan arī video. Protams, pasniedzējiem savs priekšmets ir ikdiena, viņi runā šajā valodā, bet studentiem tā ir jauna pasaule. Tāpēc ir ļoti būtiski skaidrot sarežģītas lietas vienkāršos veidos, papildinot tos ar dažādiem materiāliem. Un lieliski ir tas, ka to visu var apgūt savā tempā. Ja jums ir jāatkārto apgūtais mācību materiāls vai vēlreiz jānoskatās video nodarbība, tad to var izdarīt uzreiz vai pēc tam kādā sev piemērotā laikā.”