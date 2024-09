Stradiņa slimnīcā notikusi starptautiska konference “Inovācijas un digitālās tehnoloģijas veselības aprūpē”

Savukārt Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Zinātniskā institūta Izglītības daļas vadītāja Ilze Āboliņa atzina: “Šī Latvijai un Stradiņa slimnīcai ir lieliska iespēja sniegt ieguldījumu plašā Eiropas mēroga projektā, kura mērķis ir radīt tālākizglītības programmas veselības aprūpē strādājošajiem, īpašu uzmanību veltot digitālajiem rīkiem un pārdomātai un mērķtiecīgai mākslīgā intelekta izmantošanai.” Projektu finansē Eiropas Savienības īstenotā Veselības programma (2021 – 2027). Projekts “Building future through an innovated and digital skilled hospital”, Nr.101101190.