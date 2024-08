Vai esat gatavi esošo ienākumu kritumam par 30%? Eksperti brīdina par bīstamu tendenci

Eksperts norāda, ka daudziem strādājošajiem otrs pensiju līmenis būs vienīgais reālais uzkrājums nākotnei. Līdz ar to ideja par iemaksu samazināšanu pensiju otrajā līmenī no 6% uz 4% no sabiedriskās labklājības viedokļa nav pieņemama. Šāds lēmums ievērojami pasliktinās pašreizējo strādājošo cilvēku finansiālo stāvokli nākotnē, kā arī novedīs pie uzkrājumu samazināšanas otrajā pensiju līmenī par aptuveni 33%. Arī "Luminor pavasara aptaujas rezultāti rāda, ka 78% Latvijas iedzīvotāju uzkrājumus vecumdienām veic otrajā pensiju līmenī, bet 31% veic iemaksas trešajā pensiju līmenī, un šīs uzkrājumu formas ir populārākās iedzīvotāju vidū.