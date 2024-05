Investīciju apjoms Latvijā pērn samazinājies; uzņēmumiem var nākties pieņemt nepatīkamus lēmumus, secina "Ernst & Young"

Protams, ka tas, ka mēs uz kartes atrodamies blakus Krievijai un netālu no Ukrainas, jaunus investorus piesaistīt nepalīdz. It īpaši tas attiecas uz investoriem no tālākiem reģioniem. No otras puses mēs redzam, ka ir investori, kuri tieši šajā laikā meklē iespējas. Turklāt ne tikai ārvalstu, bet arī vietējie investori. Neskaidrības laiks ir īstais, kad cenas ir atraktīvākas un izdevīgāk var iepirkt aktīvus un veikt ieguldījumus. Viss ir atkarīgs no investoru skatījuma uz pieņemamo riska līmeni.