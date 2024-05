Auto ziņas: kāds ir mazais "Peugeot 208 Hybrid"

Līdz ar to hibrīds ir tikpat jaudīgs kā vājākais elektriskais "Peugeot e-208", tikai daudz, daudz lētāks. Iznesīgajā GT versijā elektomobilis būtu veselus 9000 dārgāks. Pat ar valsts subsīdiju tik un tā paliek 4,5 tūkstoši eiro. "208 Hybrid" ir divas jaudas versijas, taču praktiska jēga ir tikai no jaudīgākās. Tā maksā 28 700 eiro, kas mazauto nav maza summa. No otras puses, arī oriģinālais 208 GT ar 131 ZS benzīna dzinēju, kāda modelim sen vairs nav, arī nebija no lētākajiem. Un hibrīds iet vismaz tikpat labi. Oficiāli degvielas patēriņš ir 4,5 l uz simtu, tāpēc rāmi braucot ar 44 l bāku var veikt teju divreiz vairāk par tiem 600 km, ko košais "Peugeot" mums solīja pēc uzpildes. Hybrid ir vienīgais "Peugeot 208", kura maksimālais ātrums pārsniedz 200 km/h. Tas ir par 50 km/h vairāk nekā elektriskajam "208", un sola ievērojamu dinamikas rezervi arī pie mūsu atļautajiem ātrumiem.