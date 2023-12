Kontrolpirkums: “Lidl” cenas par 10% zemākas nekā “Maxima”

Ja “Lidl” veikalos ikdienas produktu grozs izmaksāja 31,81 eiro, tad par līdzvērtīgiem produktiem “Maxima” kasē nācās atstāt jau 35,44 eiro! Iepirkumu čeku salīdzinājums ir apskatāms “Lidl” mājas lapā, kā arī drukātajos bukletos veikalos.

Mačejs Urbanskis, “Lidl Latvija” valdes priekšsēdētājs uzsver: “Ņemot vērā to, cik liela nozīme Latvijas mājsaimniecību ikdienas tēriņos ir tieši pārtikai, un tam, cik par to tiek samaksāts, zemām cenām ir būtiska nozīme. To apliecina arī tirgus pētījumi. Tāpēc ar šo iepirkumu čeku salīdzinājumu vēlamies atklāti parādīt, ka “Lidl” paliek uzticīgs savam solījumam piedāvāt labākās cenas un kvalitātes attiecību ikdienas pārtikas produktu iegādē.”

Zemas cenas “Lidl” veikalos ir vienmēr, ne tikai akciju un atlaižu periodos. Kā aptaujās atzīmē Latvijas iedzīvotāji, tieši “Lidl” atšķirīgais sortiments, sezonālie un tematiskie piedāvājumi ir viens no iemesliem, kas veicina veikalu biežāku apmeklēšanu. Šajā Ziemassvētku laikā lielos un mazos “Lidl” klientus iepriecina bagātīgais “Favorina” saldumu piedāvājums. Bet svētku galdu daudz bagātīgāku un garšām interesantāku padarīs “Deluxe” zīmola īpaši atlasītie gardumi no visas pasaules.

Kā notika cenu salīdzināšana?

Cenu salīdzinājuma veikšanai tika radīts īpašs iepirkumu saraksts kurā iekļāva sieru, jogurtu, sviestu, biezpienu, pienu, olas, miltus, maizi un citus ikdienā lietotus produktus un higiēnas preces. Visu šo produktu cenas tika salīdzinātas 11. decembrī, veicot kontrolpirkumus “Lidl” un “Maxima” veikalos.

