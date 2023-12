Evija Trifanova/LETA

Kā rīkoties, ja noticis ceļu satiksmes negadījums? Plus 5 situācijas, kad noteikti jāsauc policija

Laikapstākļi ziemā var uz ceļa radīt sevišķi bīstamas situācijas, tādēļ autovadītājiem jābūt uzmanīgiem, jāsagatavo transportlīdzeklis, notīrot to no sniega un ledus, jāizvēlas atbilstošs ātrums, jāizvairās no strauju manevru veikšanas un jāievēro droša distance. Bet ko iesākt, ja tomēr esi nonācis ceļu satiksmes negadījumā?