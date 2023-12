No šokolādes līdz seksa rotaļlietām: kā uzņēmumi gūst peļņu no Adventes kalendāriem

Daudzi uzņēmumi izmanto laiku pirms Ziemassvētkiem, lai izdotu dažādus jautrus vai greznus Adventes kalendārus. Katrs interesents plašajā klāstā spējīgs atrast kaut ko sev piemērotu.

"Pēdējos gados mazumtirgotāji pārdod greznus adventes kalendārus par iespaidīgām cenām, Euronews Business sacīja patērētāju eksperte Sjū Hejvārda.

Zīmoli izmanto šo pieaugošo tendenci kā mārketinga rīku, lai mudinātu savus klientus atklāt plašāku produktu klāstu, ko viņi parasti ignorētu: Praktiski neviens neizietu no tējas veikala ar 25 dažādām Earl Grey un chai šķirnēm, taču šāda garšu klāsta iegūšana ir daudz pieejamāka, pateicoties maziem paraugiem, kas iekļauti arvien daudzveidīgajā Adventes kalendāru biznesā.

Luksusa modes zīmols Dior piedāvā 600 eiro vērtu kalendāru ar skaistumkopšanas līdzekļiem un smaržīgām svecēm. Arī tīmekļa vietnēs, kas specializējas pieaugušajiem paredzētu produktu pārdošanā, ir dārgas iespējas, kur pāri vai atsevišķi cilvēki var atklāt priekšmetus visa decembra garumā.

Lai gan šīs netradicionālās adventes dāvanas var šķist ārpus pircēja ierastās cenas robežas, aiz šīm 24 durvīm bieži vien slēpjas izdevīgs piedāvājums.

Heivards iesaka "domāt ārpus rāmjiem" un raudzīties tālāk par to, kas pirmajā mirklī var šķist dārgs: "Dažās skaistumkopšanas versijās patiesībā ir daudz produktu, kuru vērtība ir daudz lielāka par kalendāra cenu. Tāpēc, ja jūs iegādājaties vienu no tiem, atverat to un dāvināt priekšmetu kā Ziemassvētku dāvanas, tas var ietaupīt naudu uz iepirkšanās rēķina."

Lai gan par greznāku Adventes kalendāru var nākties samaksāt ievērojamu summu uzreiz, tas ļauj klientiem iegādāties atlasītus produktus par nelielu daļu no to tirgus vērtības.

Piemēram, Passage du Désir, tīmekļa vietne, kas specializējas seksa rotaļlietu un apakšveļas pārdošanā, piedāvā Adventes kalendāru pāriem par 189 eiro, lai gan atsevišķi iegādājoties visas preces maksātu vairāk nekā 600 eiro.

Adventes kalendāru pasaule, kas attīstās, veicinot mazumtirgotāju pārdošanas apjomus un ietaupījumus klientiem, ne tikai atspoguļo daudzveidīgās patērētāju vēlmes, bet arī demonstrē uzņēmumu radošumu un inovācijas, papildinot Ziemassvētku gaidīšanas laiku.