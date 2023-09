“Maxima Latvija” saņem augstāko novērtējumu klientu apkalpošanā

“Augsti klientu apkalpošanas standarti nemainīgi ir bijuši “Maxima Latvija” prioritāte. Ik dienu mūsu 171 veikalu apmeklē aptuveni 300 000 klientu un ir būtiski, lai ikviens no viņiem no veikala iziet apmierināts un priecīgs, lai ir novēlēta laba diena un galvenais – pateikts “paldies”. Klientu apkalpošanai veltām īpašu uzmanību gan darbinieku apmācībās, gan arī ikdienas darbā. Ir patiess prieks, ka esam noturējuši un pat uzlabojuši nosprausto latiņu un pierādījuši, ka patiesi kvalitatīvi veicam savu ikdienas darbu, veidojot mūsu klientiem patīkamu iepirkšanās pieredzi. Klientu apkalpošanas standartus uzlabojam nepārtraukti, arvien ejot uz izcilību un to pierāda arī pētījuma rezultāti – kopš 2021. gada ar katru gadu esam uzlabojuši savu sniegumu, nemainīgi noturot līdera pozīciju klientu apkalpošanā,” stāsta Evija Grīnberga, “Maxima Latvija” tirdzniecības un ražošanas direktore.

Kā norāda uzņēmuma “Dive Group” Baltijas reģionālā vadītāja Ilze Eglīte: “Pētījuma dati sniedz objektīvu ieskatu klientu apkalpošanas kvalitātes tendencēs Baltijas valstīs. Vispārēji var secināt, ka apkalpošanas kvalitāte visā Baltijā ir uzlabojusies salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Šo uzlabojumu veicinājušas gan konkurence, gan neatlaidīgs darbs, lai izprastu klientu vajadzības un pilnveidotu apkalpošanas kvalitāti. Tas rezultējies ar augstiem rādītājiem nozarē, kur apkalpošanas kvalitāte Latvijā sasniegusi 90,82%. Liels prieks un lepnums par Latvijas uzņēmumiem, kuri ir ne tikai saglabājuši, bet arī uzlabojuši savus rezultātus.”

Pētījums tiek veikts visās Baltijas valstīs un to secinājumi rāda, ka labākais klientu apkalpošanas serviss ir tieši Latvijā – 90,82%, tai seko Lietuva ar 89,41% rādītāju un Baltijas valstu topu noslēdz Igaunija.

“Dive Group” ir viens no vadošajiem klientu servisa uzlabošanas uzņēmumiem Centrālajā un Austrumu Eiropā ar ilggadēju pieredzi. “Dive Group” klientiem palīdz uzlabot klientu apkalpošanas servisu, tādējādi palīdzot uzņēmumiem panākt augstākus finanšu un kvalitātes rādītājus. Pielietojot slepenā pircēja metodi, “Dive Group” klientu apkalpošanas kvalitāti galvenokārt vērtē banku, telekomunikāciju, farmācijas, autotransporta un tirdzniecības nozarēs, kā arī valsts sektorā. Pētījumi vienmēr tiek veikti, izmantojot slepenā pircēja metodi. Slepenie vērtētāji izmanto standartizētu anketu, kurā bez atbildes vērtējuma tiek iesniegti arī paplašināti komentāri, kas pamato atbildi.