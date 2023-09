Auto ziņas: padziļinātā elegance, ko sniedz jaunais Mercedes GLC Coupe

Palūkosimies, kā iekārtots "GLC Coupe" bagāžas nodalījums. Palielināt bagāžas telpu un samazināt iekraušanas augstumu var no bagāžnieka. Pēc tam laiks ķerties pie pamatēdiena, proti, izpētīt kādas ir sajūtas pie jaunā "GLC" stūres. Pretēji gaidītajam, šim "GLC" nav tradicionāli melns salons, bet gan gaiša āda, īpaši regulējami galvas balsti. Arī tā salona daļa, kas nav apvilkta ar ādu, neliek vilties - viduskonsoles apdare maskē pirkstu nospiedumus, bet panelī iestrādātgas īsta metāla stīdziņas. Informācijas sistēma sastāv no diviem nesavienotiem ekrāniem, un "GLC Coupe" ir arī off road funkcija. Ja lietas tiešām nonāks tik tālu, var noderēt tā sauktā caurspīdīgā motorpārsega funkcija, kas arī jaunums šajā "Mercedes" modelī. Bet pašā vidū atrodas liels, vertikāls ekrāns ar parocīgu tiešās piekļuves rīkjoslu apakšā.

Visi jaunā GLC Coupe dzinēji ar četrcilindru turbomotori ar vieglā hibrīda piešprici. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Negaidīta ekstra ir piestūrējoši aizmugurējie riteņi. Visi jaunā" GLC Coupe" dzinēji ar četrcilindru turbomotori ar vieglā hibrīda piešprici. Šis darbojas ar benzīnu un attīsta 204 ZS. Un Coupe kā allaž vadās mazliet draiskāk par bāzes "GLC". Grūti pateikt, vai tas saistīts ar citādu izsvarojumu, labāku aerodinamiku vai vienkārši iedomām, bet kupeja tomēr ir citāda nekā tehniski absolūti identisks "GLC" krosovers. Skaidrs, ka AMG pakotne ar lielākiem diskiem, jaudīgākām priekšējām bremzēm un sporta piekari ar pneimostatņiem arī dara savu. Taču 4Matic pilnpiedziņa un 9 ātrumu "automāts" šim mersedesam vienmēr būs "standartā". Automašīnas sākuma cena ar šādu dzinēju ir 58 225 eiro, kamēr testa automašīna maksā 79 924 eiro.