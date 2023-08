Ziedu jūra Pakrojas muižā (publicitātes foto)

Kuru jūru izvēlēties šovasar – ziedu vai Baltijas?

Tūrisms Reklāmas projekts

Vai zinājāt, ka vasarā pie mums kaimiņos Lietuvā var ieraudzīt nevis vienu, bet divas dažādas jūras, kas nomierina un iedvesmo atpūsties no ikdienas? Pirmā ir Baltijas jūra, tā vilina ar saviem putojošiem viļņiem, saules skūpstītajām kāpām un relaksējošu atpūtu. Savukārt otrā jūra, kas atrodas Pakrojas muižā, vien 2 stundu braucienā no Rīgas un 60 km attālumā no Bauskas, iespaidu ziņā neatpaliek no pirmās, bet ir radīta no krāšņākajiem ziediem, to kombinācijām un aromātiem, aicinot iegrimt tās gredzenotajos viļņos un unikālajā atmosfērā, kas pilna ar mūziku un mākslu.