Nedēļas nogalē Vecrīgā ierobežos satiksmi

No sestdienas, 19.augusta, plkst.6 līdz svētdienas, 20.augusta, plkst.6 transportlīdzekļu, tajā skaitā elektrovilcieniņu, velorikšu, elektroskrejriteņu un citu elektrisko pārvietošanās līdzekļu satiksmi slēgs Doma laukumā, Zirgu ielas posmā no Doma laukuma līdz Meistaru ielai, Jēkaba ielas posmā no Doma laukuma līdz Torņa ielai, Pils ielas posmā no Doma laukuma līdz Pils laukumam, Smilšu ielas posmā no Doma laukuma līdz Vaļņu ielai.

Tāpat satiksme būs slēgta Herdera laukumā, Šķūņu ielas posmā no Doma laukuma līdz Kaļķu ielai, Tirgoņu ielas posmā no Šķūņu ielas līdz Kaļķu ielai, Jaunielas posmā no Doma laukuma līdz Mazajai Jaunielai, Amatu ielas posmā no Šķūņu ielas līdz Līvu laukumam.

No sestdienas plkst.6 līdz svētdienas plkst.1 transportlīdzekļu satiksmi slēgs arī Kaļķu ielas abās pusēs, posmā no 11.novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.

Savukārt no piektdienas, 18.augusta, plkst.8 līdz svētdienas, 20.augusta, plkst.6 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Doma laukumā, Zirgu ielas posmā no Doma laukuma līdz Meistaru ielai, Jēkaba ielas posmā no Doma laukumam līdz Torņa ielai, Pils ielas posmā no Doma laukuma līdz Pils laukumam, Smilšu ielas posmā no Doma laukuma līdz Vaļņu ielai.

Tāpat transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Herdera laukumā, Šķūņu ielas posmā no Doma laukuma līdz Kaļķu ielai, Tirgoņu ielas posmā no Šķūņu ielas līdz Kaļķu ielai, Jaunielas posmā no Doma laukuma līdz Mazajai Jaunielai, Amatu ielas posmā no Šķūņu ielas līdz Līvu laukumam.

No piektdienas plkst.20 līdz svētdienas plkst.1 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs arī Kaļķu ielas abās pusēs, posmā no 11.novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.