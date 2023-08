Jaunās Uzbekistānas demogrāfiskais potenciāls

Uzbekistānā šodien ir novērots straujš iedzīvotāju skaita pieaugums: uz 2023. gada 27. jūniju valstī dzīvoja 36,4 miljoni iedzīvotāju, kas ir astoņas reizēs vairāk nekā 1920. gadā – 4,4 miljoni. Laika posmā no 1920. līdz 2022. gadam dabiskā pieauguma koeficients sastādīja 20,9 ppm, kā arī iedzīvotāju vecums palielinājās par 9,9 ppm. Iedzīvotāju blīvums Uzbekistānā 2023. gada sākumā pārsniedza 80 cilvēkus uz 1 kvadrātkilometru, taču jāpiemin, ka šajā rādītājā ir ievērojamas atšķirības visā valstī - no vairāk nekā 6,6 tūkstošiem cilvēku galvaspilsētā līdz 9,5 cilvēkiem Navoi reģionā.

Kopumā 2022. gada sākumā Neatkarīgo Valstu Sadraudzībā (NVS) dzīvoja 287 miljoni cilvēku. Negatīvā dabiskā iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence bija raksturīga Krievijai, kur iedzīvotāju skaits bija aptuveni 146 miljoni cilvēku, bet dabiskā pieauguma koeficients pārsniedza četrus procentus. Tajā pašā laikā Vidusāzijas valstis, Azerbaidžāna un Armēnija demonstrēja labākos demogrāfiskos radītājus Sadraudzības valsts apvienībā. Uzbekistāna ir Sadraudzības līdere iedzīvotāju skaita pieauguma ziņā, un 2022. gadā šis rādītājs sasniedza aptuveni 21 procentu.

Pamatojoties uz kohortas-komponentu modeli, tika izstrādāts daudzfaktoru prognožu kopums Uzbekistānas un tās reģionu demogrāfiskajai attīstībai līdz 2050. gada beigām. Tiek uzskatīts, ka valsts iedzīvotāju skaits pieaugs dinamiski un 2030. gadā pārsniegs 41 miljonu cilvēku, 2040. gadā pārsniegs 46 miljonus cilvēku un 2050. gadā 50 miljonus cilvēku. Tā rezultātā laika posmā no 2022. līdz 2050. gadam iedzīvotāju skaits palielināsies par 41%.

Dzimstības un mirstības dinamika joprojām būs galvenais faktors iedzīvotāju ataudzē. Tiek prognozēts iekšējās un ārējās migrācijas pieaugums ar negatīvu migrācijas bilanci līdz 2030. gadam, kas turpmākajās desmitgadēs stabilizēsies zemā līmenī. Sagaidāmas arī izmaiņas iedzīvotāju vecuma struktūrā. Iedzīvotāju skaits, kas jaunāki par 15 gadiem, no 2022. līdz 2050. gadam palielināsies par 0,9 miljoniem. Šīs vecuma grupas īpatsvars līdz 2035.gadam pieaugs līdz 13,6 miljoniem cilvēku, bet pēc tam samazināsies līdz 12,3 miljoniem cilvēku, un to īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā samazināsies no 31,7 līdz 24,2 procentiem.

Darbspējas vecuma iedzīvotāju skaits Uzbekistānā 2050. gadā pieaugs līdz 28,3 miljoniem cilvēku, kas palielināsies vairāk nekā uz 7,8 miljoniem cilvēku. Darbaspējīgo iedzīvotāju īpatsvars laika posmā no 2025. līdz 2050.gadam saglabāsies augsts (56 procenti), kas pozitīvi ietekmēs ekonomikas attīstību un valsts labklājību.

Iedzīvotāji vecāki par darbspējas vecumu būs visstraujāk augošā grupa, kas 2050. gadā pieaugs vairāk nekā 2,5 reizes līdz 10,1 miljonam un veidos 20 procentus no kopējā iedzīvotāju skaita. Paaugstināsies arī iedzīvotāju vidējais vecums. Tiek atzīmēts, ka reģionālās atšķirības ietekmēs iedzīvotāju skaita pieauguma tempu un apjomu. Vislielākā izaugsme gaidāma Taškentas pilsētā un atsevišķos reģionos, tādos ka Surkhandarja, Kaškadarja, Džizaka un Taškenta, savukārt lēnākie izaugsmes tempi būs raksturīgi Karakalpakstānas Republikas, Taškentas un Buhāras reģionos.

Uzbekistāna iedzīvotāju skaita ziņā apsteidz daudzas NVS valstis un ieņem līderpozīciju Centrālāzijā. Valstī ir pirmais demogrāfiskais iespēju logs, kā arī gaidāms, ka nākotnē tas pāries uz otro demogrāfisko iespēju logu.

Lai realizētu valsts demogrāfisko potenciālu, ieteicams paātrināt un rūpīgi īstenot Jaunās Uzbekistānas attīstības stratēģijas nosacījumus. Tas ietver sevī reformas izglītības sistēmā, veselības aprūpē, dzīves ilguma palielināšanu un sociālo pakalpojumu sniegšanu. Ilgtspējīga ekonomikas izaugsme ir arī atslēga iedzīvotāju labklājībai un nabadzības mazināšanai valstī. Valsts un tās reģionu perspektīvajai demogrāfiskajai attīstībai ir jākoncentrējas uz ūdens resursu saglabāšanu, vides aizsardzību un globālo klimata pārmaiņu ņemšanu vērā.

Pieaugošais demogrāfiskais spiediens uz ierobežotajiem dabas resursiem prasa jaunas valsts pārvaldes formas un tiesiskumu. Galvenais faktors veiksmīgai demogrāfisko iespēju īstenošanai ir drošas un mierīgas Jaunās Uzbekistānas izveide. Labas attiecības ar kaimiņvalstīm un aktīva ārpolitika veicinās mieru un stabilitāti. Demogrāfiskās dividendes maksimāla palielināšana, brīva migrācija un tūristu plūsmas ir cieši saistītas ar miermīlīgu ārpolitiku.

Esošā un perspektīvā demogrāfiskā situācija sniedz iespējas radīt valstij konkurences priekšrocības, attīstot cilvēkkapitālu. Attīstības stratēģija un prezidenta stratēģiskie virzieni sniedz garantiju Uzbekistānas iedzīvotāju cerību un vēlmju īstenošanai.

Durbeks Ahmedovs,

Likumdošanas palātas loceklis

Olijs Medžliss.