5 bezmaksas SEO rīki 2023. gadā – Izvērtē!

SEO optimizācija ir viena no digitālā mārketinga metodēm, kas sniedz iespēju uzlabot mājaslapas redzamību meklētājprogrammas organiskajos rezultātos. Tas savukārt ļauj sasniegt plašāku mērķauditoriju un palielināt uzņēmuma klientu skaitu. Veiksmīgai mājaslapas SEO optimizācijai noderīgi ir dažādi rīki, kas sniedz iespēju veikt atslēgvārdu izpēti, analizēt mājaslapas veiktspēju un to uzlabot. Turklāt daudzi no SEO rīkiem ir pieejami bez maksas. Lūk, bezmaksas SEO rīki, kas noderēs mājaslapas optimizācijai.

Google Analytics

Google Anaytics ir viens no galvenajiem rīkiem, kas var palīdzēt sekot līdzi mājaslapas apmeklētāju darbībām reāllaikā. Ar šī rīka palīdzību iespējams gūt noderīgu informāciju par to, no kurienes nāk jūsu mājaslapas apmeklētāji, kādas darbības viņi vietnē veic un cik daudz laika tajā pavada. Bez šī rīka SEO optimizācija ir grūti iedomājama.

SEO PowerSuite

SEO PowerSuite ir lielisks bezmaksas risinājums, kas sniedz iespēju ērti piekļūt visam nepieciešamākajam SEO rīku klāstam. Tas ir noderīgs atslēgvārdu izpētei, atpakaļsaišu pārbaudei, vietnes reitingu izpētei uz citiem būtiskiem SEO aspektiem. Tā galvenā priekšrocība ir – viss svarīgākais vienā vietā.

Semrush

Semrush pavisam noteikti ir viens no tiem rīkiem, kuru ir vērts izmantot ikvienam e-komercijas uzņēmumam, kas vēlas palielināt mājaslapas apmeklētāju skaitu. Šis rīks izceļas ar savām lieliskajām atslēgvārdu izpētes funkcijām, sniedzot iespēju veiksmīgi optimizēt mājaslapu saturu. Lai gan šī rīka bezmaksas versijā funkciju piedāvājums ir ierobežots, tas ir teicams palīgs ikvienam, kas vēlas optimizēt savu mājaslapu.

Rank Math WordPress Plugin

Šis rīks ir noderīgs palīgs, kas sniedz iespēju pārbaudīt jūsu mājaslapas saturu un tā draudzīgumu lietotājiem. Tāpat tas sniedz ieskatu tajā, kā jūsu mājaslapa tiek parādīta meklētājprogrammā. Šiem aspektiem SEO optimizācijā ir būtiski pievērst uzmanību, jo indeksējot mājaslapas, Google meklētājprogramma ņem vērā arī mājaslapas satura kvalitāti.

Google Search Console

Vēl viens nozīmīgs SEO rīks no Google. Tas sniedz informāciju par jūsu mājaslapas apmeklētājiem un arī veiktspēju Google SERP. Tas ļauj ielūkoties, kuri no atslēgvārdiem jūsu mājaslapai nes vislielāko apmeklējumu, tādējādi sniedzot iespēju efektīvi veidot turpmāko SEO stratēģiju. Tāpat šis rīks sniedz iespēju pārbaudīt dažādus elementus, kas ļauj uzlabot vietnes apmeklētāju pieredzi.

SEO rīki ir neatņemama mājaslapu optimizācijas sastāvdaļa. Taču, lai ar tiem veiksmīgi strādātu, nepieciešamas speciālas zināšanas. Tādēļ ir vērts sadarboties ar digitālā mārketinga ekspertiem, kas savā ikdienā izmanto dažādus SEO optimizācijas rīkus un izcili pārzina to funkcijas. Ja arī jūs vēlaties veikt SEO optimizāciju, lielisks sadarbības partneris būs digitālā mārketings aģentūra “iMarketings.lv”.