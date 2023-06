Auto ziņas: Mercedes-Benz EQS SUV pret Audi Q8 e-tron

Mūsu pastāvīgajam elektromobiļu ekspertam Dainim Tropiņam duelis šķiet nevienlīdzīgs. Abi ir lielākie savas markas elektriskie krosoveri, un izmanto visai līdzīgas 400 voltu baterijas, tomēr e-tron objektīvi ir mazāks izmēros. Pa īstam cienīgs "Mercedes EQS SUV" pretinieks būtu BMW iX, taču bavāriešu pārstāvji nez kāpēc izvairās no tiešas konfrontācijas. Jaudas ziņā "Audi" un "Mercedes" elektromobiļi gan ir ļoti līdzīgi - 265 pret 300 kilovatiem, turklāt par labu "Audi". Nevienam nav noslēpums, ka Q8 e-tron patiesībā ir uzlabots e-tron, tikai ar citu nosaukumu un atsvaidzinātu dizainu. Te neatradīsit bezrāmju durvis kā "īstajam" Audi Q8. Tad kas tad šeit īsti ir jauns?

Kā "Audi", tā "Mercedes" ir pilnpiedziņas versijās, un abi aprīkoti ar īpašiem bezceļa režīmiem. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Tā ir jauna programmatūra, kas teorētiski palielina reālo sniedzamību līdz 450 km. Izbraucot no stāvvietas ar pilnu bateriju Audi gan ziņoja ko citu - 371 km, kas ātri pārvērtās 340 un mazāk km. Toties atšķirībā no lētākiem elektromobiļiem, šim duetam nav nekādu atkāpju attiecībā uz "Wallbox" uzlādes jaudām - 11 kW standartā un 22 kW par piemaksu. "Hyperscreen" ir tikai daļa no "Mercedes EQ" modeļos pieejamā aprīkojuma. Lielajam krosoveram ir piestūrējoši aizmugurējie riteņi un viedi braukšanas režīmi. Kā "Audi", tā "Mercedes" ir pilnpiedziņas versijās, un abi aprīkoti ar īpašiem bezceļa režīmiem. Tajos automātiski palielinās pneimostatņu klīrenss, bet griezes momenta sadale notiek atbilstoši saķerei.