NATO vērienīgie gaisa manevri Eiropas gaisa telpā var radīt vairāku simtu reisu kavēšanos

Šie manevri norisināsies no 12. līdz 22.jūnijam.

"Saistībā ar šiem gaisa manevriem ik dienu tiks novirzīti aptuveni 800 reisu," norāda Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācija "Eurocontrol".

Šo maneveru dēļ civilajiem lidaparātiem tiks slēgta liela daļa gaisa telpas galvenokārt, bet ne tikai virs Vācijas. Vairāki gaisa telpas posms tiks slēgti uz ziemeļiem no Vācijas, ietverot Dānijas un Nīderlandes gaisa telpu. Tāpat tiks slēgts posms uz austrumiem netālu no Polijas un Čehijas robežām, kā arī uz dienvidiem no Luksemburgas gar Francijas robežu.

No 800 reisiem, kas ik dienu varētu tikt novirzīti, aptuveni 300 lidojumiem maršruts tiks pagarināts vidēji par 110 kilometriem, lidojuma laiku palielinot par aptuveni septiņām minūtēm. Tādējādi varētu tikt radīta citu reisu aizkavēšanās.

Jau ziņots, ka gaisa manevros piedalīsies 10 000 karavīru un 250 militārās lidmašīnas no 25 valstīm.