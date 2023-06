Andris Gailītis, DEAC Valdes priekšsēdētājs.

Datu centru nākotne – atbildīgāka lietošana un mākslīgais intelekts

Ceturtdaļgadsimta laikā datu centri no nišas nozares izauguši par vienu no cilvēku ikdienas dzīves stūrakmeņiem. Lai arī daudzi to pat neapzinās, sporta arēnu izmēru teritorijas aizņemošos, modernos datu centros glabājas viņu safotografētās bildes, iecienīto izklaides servisu saturs un pat interneta veikali. Nebūs pārspīlēti teikt, ka viss, kas notiek internetā, ir saistīts ar datu centriem. Līdz ar to globālie izaicinājumi un jaunās iespējas tieši ietekmē arī šo nozari. Viedoklī dalās DEAC Valdes priekšsēdētājs Andris Gailītis.