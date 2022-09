Auto ziņas: Kia Niro hibrīds - ērta lietošana un patīkams degvielas patēriņš

Sāksim ar izmēriem. Neskatieties tehniskajos datos - dabā jaunais Niro ir krienti lielāks! Novērojami liecina, ka pilsētas mašīnām nedrīkst būt pārāk mazi bagāžnieki. Jaunajam Niro tas nedraud....pietiek vietas gan pasažieriem, gan līdzpaņemtajai bagāžai.

Foto: Ekrānuzņēmums

Jaunā Niro salonā ir zibenīgi pamanāmas iestrādes no KIA elektriskā flagmaņa KIA EV6. Tam raksturīga ne tikai inovatīva arhitektūra, bet arī raibs apdares materiālu kokteilis no klavierlakas līdz elegantai durvju apdarei.



Vissbeidzot tehnikais atbalsts,proti, hibrīdiekārta ar 1,6 l turbomotoru, 42 kW elektromotoru un sešpakāpju divsajūgu automātisko pārnesumkārbu garantēs pieticīgu degvielas apetīti. Praksē TV Autoziņām izdevās sasniegt 5-5,2 l/100 kilometriem, bet ražotājs norāda vēl pieticīgāku apetīti - no 4,4 līdz 4,7 litriem. Spriežot pēc visa, pilsētā tā būtu īstenojama ekonomija.