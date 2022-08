Rīgas ostā sagaidīs 10 miljono pasažieri

Kopš 2000. gada Rīgas ostā reģistrēti ap 8200 pasažieru kuģu ienācieni, no tiem lielākā daļa - ap 6600 bijuši regulārās pasažieru līnijas ietvaros, savukārt 1600 bijušas kruīzu kuģu vizītes. 88% (~8,8 miljoni) no visiem atbraukušajiem bijuši prāmju pasažieri, savukārt 12% (~1,2 milj.) kruīzu pasažieri no kopā vairāk nekā 124 valstīm.

Šo gadu laikā Rīgā viesojušies vairāk nekā 200 dažādi kruīza kuģi, no tiem visvairāk ienācieni reģistrēti kruīza kuģim VIKING CINDARELLA, kas laika periodā no 2004. gada līdz 2013. gadam ostā ienāca 73 reizes, kopā atvedot uz Rīgu 120 tūkst. pasažieru.

Lielākais kruīza kuģis pēc bruto rādītāja jeb kuģa kopējās ietilpības (138194GT, 311m) šajā laikā bijis VOYAGER OF THE SEAS, kas Rīgā pirmoreiz viesojās šajā gadā, savukārt garuma ziņā lielākais kuģis bija CELEBRITY SILHOUETTE (319m), tas Rīgu apmeklēja 2017. gadā. Pēc vienā reizē atvesto pasažieru skaita līderis ir COSTA PACIFICA ar 3523 pasažieriem, kuģis Rīgā kopš 2011. gada ostā ienācis 37 reizes, atvedot 115,7 tūkst. pasažieru.

2022. gada kruīzu sezona Rīgas ostā sola rekordlielu kruīzu kuģu vizīšu skaitu - vairāk nekā 100 kruīza ienācienus, kas par ceturto daļu pārsniegs pēdējo pilno kruīza sezonu 2019. gadā. No tiem 13 kuģi pie mums šosezon viesojas pirmoreiz, un ap 20 kruīza kuģi uzturējušies vai vēl uzturēsies Rīgā vairāk nekā vienu dienu.

Šī gada jūlijā reģistrēts arī mēneša rekords uzņemto kuģu ziņā Rīgas ostas vēsturē – viena mēneša laikā ostā sagaidīti un apkalpoti 30 kruīza kuģi. 7 mēnešos kopā reģistrētas jau 63 kruīza kuģu vizītes, tiem atvedot uz Rīgu 42,88 tūkst. pasažieru, visvairāk no Vācijas (18,4 tūkst.), ASV (9,7 tūkst.), Lielbritānijas (2,7 tūkst.), Zviedrijas (1,5 tūkst.) un Kanādas (1 tūkst.).

Kruīza kuģa COSTA FASCINOSA maksimālā pasažieru kapacitāte ir 3780 personas, tomēr, ņemot vērā, ka kruīza segments visā pasaulē joprojām strādā striktu Covid19 ierobežošanas protokola ietvaros, šajā sezonā kuģi neuzņem uz klāja maksimāli iespējamo pasažieru skaitu.

COSTA FASCINOSA ir 14 klāji, 524 kabīnes ar balkonu, 9 peldbaseini un džakuzi, 6 restorāni un uzkodu bāri, kā arī 12 bāri. Uz kāja pasažieriem ir pieejamas plašas izklaides iespējas, tostarp, vakara šovi, SPA atpūta, kazino, ūdens atrakciju parks un spēļu istabas bērniem. Kuģis Rīgā ieradies no Tallinas, uzturēsies te divas dienas (7.–8. augusts) un tālāk dosies uz Visbiju. Rīgā kopā sezonas ietvaros tas viesosies piecas reizes.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Rīgas Brīvostas pārvaldi