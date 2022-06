Maijā uz pusi pieaugusi elektroenerģijas cena Latvijā

Savukārt attiecībā pret 2021. gada maiju elektroenerģijas cena šī gada maijā ir par 3,4 reizēm augstāka.

Eiropā šī gada maijā vērojama elektroenerģijas cenu izlīdzināšanās - cenu koridors Eiropas valstīs bija no 132,66 eiro par MWh līdz 197,43 eiro par MWh, kas ir mazāka starpība nekā aprīlī, kad, piemēram, Somijā elektroenerģijas cena bija 79,36 eiro par MWh, bet Francijā - 233,1 eiro par MWh.

Cenu samazinājums ir saistāms ar patēriņa samazinājumu pēc apkures sezonas, savukārt palielinājums - ar starpsavienojumu apkopes remontdarbiem, kā rezultātā pārvades jauda bija ierobežota.

Maijā salīdzinājumā ar aprīli elektroenerģijas imports uz Baltiju no Krievijas ir samazinājies par 69%, bet attiecībā pret 2021.gada maiju - 7,4 reizes. Tas saistīts ar Eiropas valstu kopīgu lēmumu no 22.maija neiepirkt elektroenerģiju no Krievijas noteikto sankciju dēļ un jau kopš marta noteiktajiem importa kapacitātes ierobežojumiem.

Maijā par 6,5% samazinājies arī elektroenerģijas imports uz Baltiju no Eiropas, vienlaikus attiecībā pret 2021.gada maiju imports no Eiropas ir palielinājies par 28,4%. Minētās izmaiņas saistāmas ar lielākiem vai mazākiem pārvades jaudas ierobežojumiem starpsavienojošo līniju apkopes darbu dēļ pagājušajā gadā un šogad.