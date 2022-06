Inbox.lv saskāries ar jauniem hakeru uzbrukumiem

Inbox.lv valdes priekšsēdētājs Andris Griķis apstiprina, ka Inbox.lv tehniskā komanda turpina cīņu, nepieļaujot Inbox.lv darbības paralizēšanu, taču brīžiem novērojami īslaicīgi traucējumi.

Arī šis, tāpat kā hakeru uzbrukums Inbox.lv šī gada 16.maijā, ir izkliedētā pakalpojuma atteikuma uzbrukums, ko plašāk raksturo angliskais termins DDoS (Distributed denial of service), vienam mērķim uzbrūkot ar viltus pieprasījumiem no vairākiem avotiem, kas parasti ir viena uzbrucēja kontrolēti, tādējādi panākot lielāku efektivitāti.



“Jauninājums ir tas, ka šajā uzbrukumā ir izmantoti ne tikai Krievijas, bet daudzu valstu ierīces vienlaicīgi, ne tikai serveri, bet arī hakeru inficēti datori, viedierīces un rūteri. Tāpēc Inbox.lv tehniskais dienests vairāk nevar pielietot iepriekšējo taktiku, ka uz uzbrukuma laiku atslēdz tikai attiecīgās ārvalsts datu plūsmu,” skaidro Andris Griķis.



“Šobrīd problēmas Inbox.lv ir novērstas. Lietotājiem ir pieejami visi Inbox.lv pakalpojumi, tai skaitā e-pasts, faili, kalendārs, foto un video galerijas. Taču mēs nevaram būt droši par to, vai un kad tiks veikti jauni uzbrukumi,” stāsta Andris Griķis.

Andris Griķis papildina, ka hakeru uzbrukumi pret Inbox.lv un citiem Latvijas uzņēmumiem turpinās, nepārtraukti mainoties uzbrukuma veidiem un apjomiem. Tiekot galā ar vienu uzbrukuma paveidu, tas tiek nomainīts ar citu, taču Inbox.lv tehniskais dienests reaģē ātri un darbojas 24/7 režīmā.

“Tā ir mūsu jaunā realitāte Latvijā. Pēdējās dienās mēs teju katru dienu lasām ziņās par jauniem hakeru uzbrukuma mērķiem. Mūsu uzdevums ir cīnīties, to Inbox.lv arī dara. Jo ātrāk mēs novēršam uzbrukuma sekas, jo vairāk mēs mazinām hakeru interesi uzbrukt tieši mums. Hakeru mērķis jau nav cīņa ar Inbox.lv, bet gan nodarīt neērtības Latvijas iedzīvotājiem,” uzskata Andris Griķis.