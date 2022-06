“Gribam to vai negribam, bet tā notiks.” Kravu pārvadātāji satraukušies par izmaiņām

Viņš atgādināja, ka pēc Krievijas uzbrukuma Ukrainai Eiropas Savienība vienā no sankciju paketēm iekļāva aizliegumu Eiropas, tostarp Latvijas, teritorijā iebraukt Baltkrievijas un Krievijas pārvadātājiem.

Saistībā ar to pēc īsa brīža Baltkrievija pieņēma līdzīgu lēmumu: tā aizliedza Eiropas pārvadātājiem iebraukt savā teritorijā. Krievija vēl pagaidām nav pieņēmusi tādu lēmumu, bet viņi to apspriež.

Krietni samazinājās kravu plūsma

“Saistībā ar to, protams, krietni samazinājās kravu plūsma. Lielākā daļa kravu bija tādas, kuras ietekmēja sankcijas, tās vairs nevar pārvietot pār robežu. Sankciju sarakstos ir ne tikai kravu veidi, bet arī uzņēmumi, uzņēmēji, labumu guvēji un fiziskas personas, kas var būt saistītas ar uzņēmumiem. Tādēļ kravu plūsma ļoti, ļoti samazinājās.

Daļa transporta nozares uzņēmumu vēl mēģina kaut kādā veidā strādāt, pēc iespējas atrodot, ko vēl var pārvadāt, kas ir atļauts likuma robežās.

Pārvadājumu cenas ir pieaugušas

Saistībā ar šo situāciju pārvadājumu cenas ir pieaugušas. Daudz pārvadātāju negrib braukt Krievijas virzienā. Bet tie, kas tomēr brauc, to dara ļoti dārgi. Tagad tikai caur Latvijas un Igaunijas robežām var izbraukt uz Krieviju. Protams, visi Eiropas pārvadātāji, kuru vēl brauc uz Krieviju, to dara caur Latvijas un Igaunijas robežu. Patlaban uz Krievijas robežas rindas ir vidēji 5-7 diennaktis.”

Kāds ir pārvadājumu cenu pieaugums? Pociluiko skaidroja, ka starptautisko kravu pārvadājumu nozarē ir līdzīga situācija, kāda tā ir jebkurā citā uzņēmējdarbības nozarē. Ir ilgtermiņa kontrakti, kuri jāpilda un kuros atrunātas cenas un to iespējamais pieaugums. Šo līgumu ietvaros cenas pacēlās tikai par tik procentiem, par cik sadārdzinājās degviela un par cik palielinājās apmaksātais gaidīšanas laiks rindās uz Krievijas robežas.

“Šoferi taču arī nav suņi vai otrās šķiras cilvēki. Viņi stāv uz robežām, pavada tur savu laiku. Atrasties rindā uz robežas nemaz nav patīkami. Protams, viņiem vajag maksāt algu katru darba dienu, neatkarīgi no tā, vai viņi brauc, vai nebrauc.

Bet ir arī tādi pārvadātāji, kuri spēlējas ar tirgu un kuriem nav ilgtermiņa līgumu. Viņi uzreiz var divkārt pacelt cenu.”

Krievija varētu aizliegt braukt pa savu teritoriju

Prognozējot darbu tuvākajos mēnešos, asociācijas vadītājs teica: “Ja runājam godīgi, tad situācija mainās, rupji runājot, ne katru dienu, bet divreiz dienā. Mainās nianses no vienas puses, tad no otras puses. Man ļoti grūti prognozēt, kas notiks tālāk.

Es domāju, ka Krievijas tomēr pieņems tādu pašu lēmumu, kā pieņēma Eiropas Savienība: tā aizliegs Eiropas pārvadātājiem braukt pār robežu, atstājot tikai pārkraušanas iespējas un piekabes maiņas iespējas muitas noliktavās.

Ceru, ka tā būs, tāpēc ka, skatoties tīri no profesionālā viedokļa, arī Krievijas pārvadātājiem tagad ir ļoti grūti laiki. Viņi ir sapirkuši tehniku, bet Eiropas tirgus viņiem ir slēgts. Domāju, ka nozare spiedīs valdību pieņemt tādu lēmumu. Kaut vai viņi strādātu savā teritorijā, bet mēs – savā pusē.”

Pārvadājumi paliks vēl dārgāki

Ko Latvijas pārvadātājiem nozīmētu tas, ka viņi vairs nedrīkstētu strādāt taipus Krievijas robežas? “Domāju, ka būs iespēja vest kravas, kuras ir atļauts vest, kuras ir ārpus sankcijām, līdz muitas noliktavām un pārkraut tur. Domāju, ka pārvadājumi paliks vēl dārgāki. Mēs redzam, kas Eiropā notiek ar degvielas cenām.”

Pociluiko norādīja, ka kravu pārvadātājiem ir cerība, ka tuvākajā laikā karš Ukrainā beigsies un situācija Ukrainā un Krievijā stabilizēsies. “Bet pēc visa tā, ko redzu un vēroju situācijas attīstībā, domāju, ka tik ātri tas viss nebeigsies.

Būs uzņēmēji, kas pametīs kravu pārvadājumus

Gribam to vai negribam, bet būs cilvēki, kuri izies no šī biznesa, pametīs to un kaut kādā veidā skatīsies uz citiem biznesa veidiem.” Vai šādi gadījumi varētu būt tikai daži vai tomēr vairāk? Viņš paskaidroja, ka pārvadātāju turpmākā darbība lielā mērā atkarīga no tā, kurā tirgū uzņēmumi līdz šim strādāja.

“Ja uzņēmums strādāja Eiropas tirgū, tad tam nekas daudz īstenībā neizmainījās. Varbūt kļuva nedaudz sīvāka konkurence un palielinājās izdevumi. Bet viņi līdz ar to varēja pacelt savas cenas klientiem.”

Bet tiem pārvadātājiem, kuri 100% strādāja Krievijas un Baltkrievijas virzienā, daudz kas ir izmainījies un līdz ar to varētu būt jādomā par darbības maiņu.

Vajadzētu domāt par degvielas cenu samazinājumu

Asociācijas vadītājs arī norādīja uz divām aktualitātēm, kurās vajadzētu darboties Latvijas valdībai. “Ja mēs paskatāmies uz degvielas cenu, tad redzam, ka tā ir viena no augstākajām Eiropas valstīs. Tur mēs varējām noteikt vismaz kaut kādu nodokļu atvieglojumu starptautisko kravu pārvadātājiem, jo nozare ir ļoti stipri atkarīga no degvielas cenām.

Tad visi nodokļi paliktu Latvijā. Tagad visi pārvadātāji, protams, meklē vietu, kur degvielu nopirkt pēc iespējas lētāk. Patlaban tas nav Latvijā. Tas ir Lietuvā un Polijā. Visa nauda paliek tur.”

Nekonkurētspējīgi darba algas nodokļos

Otrs būtisks aspekts ir tāds, ka “mēs esam diezgan nekonkurētspējīgi darba algas nodokļu politikas ziņā”. Latvijas valdībai vajadzētu padomāt, kādā veidā varētu noteikt lielāku neapliekamo minimumu.

Pēdējos gados pasaulē notikušas būtiskas izmaiņas, tostarp pieaugušas preču un pakalpojumu cenas, taču komandējuma naudas apjoms nav palielināts. “Ja mēs paņemsim algu plus komandējuma naudu, redzēsim, ka mēs tāpat nevaram būt konkurētspējīgi, salīdzinot ar Eiropas valstu šoferu atalgojumu.

Nodokļiem jābūt samērīgiem

Bet, ja mēs pacelsim oficiālo algu līdz tādam līmenim, lai mēs būtu konkurētspējīgi, un samaksāsim visus nodokļus, tad mums vispār nesanāks aritmētika biznesam.” Ja ir jāsamaksā visi nodokļi, tad uzņēmējiem vairs nav vērts darboties, jo viņi nevar neko nopelnīt.

“Tas ir kā apburtais loks. Vajadzēja situāciju apspriest un nonākt pie kāda kopēja secinājuma. Saprotu, ka nodokļi ir ļoti svarīgi ienākumi valsts budžetā, tas ir nešaubīgi, bet vajag arī skatīties, lai kopējā formula sanāk. Mēs esam Eiropas Savienības valsts, mēs strādājam kopējā tirgū un mums vajag paskatīties uz kopējo bildi,” asociācijas vadītājs aicināja.