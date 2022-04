NVA šogad par plānoto kolektīvo atlaišanu paziņojuši 11 uzņēmumi

No 2022.gada sākuma līdz 28.aprīlim NVA ir saņēmusi paziņojumus no SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss", AS "HKScan Latvia", AS "Expobank", SIA "Uniforts", Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) AS "Rebir", AS "Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca", SIA "LokRem", SIA "LogKom", SIA "DL Metal", SIA Severstal Distribution", SIA "Lielzeltiņi" par plāniem atlaist kopumā 694 darbiniekus.

Janvārī NVA Rīgas reģionālajā filiālē saņemts paziņojums no viena uzņēmuma, kas darbojas apsardzes pakalpojumu un izmeklēšanas jomā, februārī NVA Rīgas reģionālajā filiālē iesniegti trīs paziņojumi no uzņēmumiem, kuri darbojas sauszemes transporta un cauruļvadu transporta, gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecības un ražošanas, kā arī citur neklasificētu finanšu pakalpojumu darbības jomā.

Martā četri paziņojumi iesniegti NVA Daugavpils filiālē. Tos iesnieguši trīs inženierbūvniecības uzņēmumi, kā arī viens gatavo metālizstrādājumu ražošanas uzņēmums. Vēl viens paziņojums martā saņemts NVA Rēzeknes filiālē, kur to iesniedzis automobiļu un motociklu tirgotājs.

Aprīlī NVA Rīgas reģionālajā filiālē saņemti divi pieteikumi, kurus iesnieguši metāla virsmas apstrādes un pārklāšanas uzņēmums, kā arī putnkopības uzņēmums.