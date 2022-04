"Gazprombank" bijušais viceprezidents aizbraucis no Krievijas un iestājies Ukrainas aizsardzības spēkos

Volobujevs sešus gadus strādājis "Gazprombank" sabiedrisko attiecību daļā un 16 gadus bijis "Gazprombank" preses dienesta vadītājs.

Sākoties Krievijas karam pret Ukrainu, viņš savāca mantas un 2.martā pameta Maskavu.

Volobujeva dzimtā puse ir Ukrainas Sumu apgabala Ohtirka, kur viņš nodzīvojis 18 gadus, bet pēc tam pārcēlies uz Krieviju.

Kā pastāstīja Volobujevs, viņa tēvs mēnesi pavadījis aukstā pagrabā, bet draugi pēc kara sākuma lūguši neteikt, ka viņš ir ukrainis.

Вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев, который уехал из Москвы и вступил в ряды теробороны в Киеве, не верит в самоубийство своего коллеги – первого вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева. pic.twitter.com/DT8zjcEdil — The Insider (@the_ins_ru) April 26, 2022

"Gazprombank" bijušais viceprezidents tīmekļa izdevumiem sacīja, ka ieradies aizstāvēt savu dzimteni ar ieroci rokās. Kaut arī kara kauju pieredzes viņam nav bijis, augstskolā bijušas mācības kara katedrā.

Krievijas iebrukums Ukrainā ir kara noziegums, sacīja Volobujevs.

"Tas ir noziegums no Putina puses, no Krievijas varas un patiesībā no Krievijas tautas puses. Jo šeit ukraiņus nogalina ne jau Putins, klozetpodus zog ne jau Putins, sievietes izvaro ne jau Putins. Tā arī ir krievu tauta," sacīja "Gazprombank" bijušais viceprezidents.