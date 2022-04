No "airBaltic" par kavētu lidojumu kompensācijā piedzen vairākus tūkstošus

Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka lietā zaudējusī lidsabiedrība ir Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic".

Divām personām kopā ar bērniem 2019.gada 6.oktobrī bija paredzēts lidojums no Lisabonas uz Rīgu caur Kopenhāgenu. Lidojums no Kopenhāgenas uz Rīgu tika aizkavēts uz piecām stundām, proti, lidojums plkst.14.45 ar ierašanās laiku Rīgā plkst.17.20 tika atcelts, un pasažieri no Kopenhāgenas izlidoja plkst.19.44.

Prasībā tiesā norādīts, ka pasažieriem netika izskaidrots lidojuma aizkavēšanās iemesls, kā arī pirms lidojuma netika paziņots, ka tas varētu būt aizkavēts.

Pasažieri ar 2019.gada 19. un 20.oktobra cesijas aktiem cedēja lidsabiedrībai savas tiesības pieprasīt kompensāciju par lidojuma atcelšanu un tā turpmāku būtisku kavēšanu pēc Eiropas Savienības (ES) 2004.gada 11.februāra regulas, kas paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos.

Prasībā norādīts, ka 2020.gada 28.janvārī persona vērsās pie "airBaltic" ar kompensācijas prasību, bet lidsabiedrība uz to neatbildēja un kompensācijas samaksu neveica.

Pasažieris lūdza tiesu piedzīt no "airBaltic" kompensāciju 1600 eiro par pasažieru lidojuma no Kopenhāgenas uz Rīgu atcelšanu, valsts nodevu 240 eiro, ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus 5,37 eiro, izdevumus advokāta palīdzības samaksai 480 eiro un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus 120 eiro apmēra.

Tiesa lēma iesniedzēja prasību pilnībā apmierināt. Tāpat noteiktas iesniedzēja tiesības par laiku līdz sprieduma izpildei saņemt no lidsabiedrības likumiskos 6% gadā no neatmaksātās kompensācijas summas 1600 eiro apmērā, ņemot vērā nosacījumu, ka procentu pieaugums apstājas, sasniedzot pamatkapitāla lielumu.

Spriedums nav pārsūdzams.

"airBaltic" apgrozījums pandēmijas ietekmētajā 2021.gadā bija 204,1 miljons eiro, kas ir par 41% vairāk nekā pandēmijas pirmajā gadā - 2020.gadā, savukārt kompānijas zaudējumi samazinājās par 49% un bija 135,7 miljoni eiro. "airBaltic" ieņēmumi pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma, amortizācijas un nomas atskaitījumiem, kā arī pirms uzkrājumiem tiesvedībām (EBITDAR) pērn bija 312 000 eiro pretēji negatīvam rezultātam 152,3 miljonu eiro apmērā gadu iepriekš. Pērn lidsabiedrība pārvadāja 1,6 miljonus pasažieru, kas ir par 21% vairāk nekā 2020.gadā.

Saistītās ziņas Salūzušā vilciena pasažieri var pretendēt uz naudas kompensāciju Cik lielu kompensāciju īpašnieks var saņemt par elektrības stabu uz savas zemes? 30 eiro kompensāciju no darba devēja var saņemt vairums darbinieku

Latvijas valstij pieder 96,14% balsstiesību "airBaltic" kapitālā, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 3,86%.