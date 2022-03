Nesen no jauna Mežciemā atvērtā multizīmolu autocentra Autohalle vadītājs Gundars Margēvičs uzskata, ka priekšrocību tomēr ir vairāk nekā trūkumu.

“Pirmā lieta ir degvielas ekonomija. Salīdzinot ar lielajiem apvidniekiem tā ir jūtamāka. Auto ir ietilpīgāks salīdzinot ar kompaktklases mašīnām. Tad ir iekāpšana - izkāpšana, jo ir ērtāk izkāpt, ja automašīna ir nedaudz augstāka. Tā ir funkcionāla gan pilsētā, gan ārpus tās.”

Par pieņemamiem 250 - 300 eiro mēnesī Autohallē piedāvā vairākus krosoveru modeļus no dažādiem ražotājiem. Nepelnīti mazāk pazīstams,piemēram, ir Suzuki SX4 S - Cross.

“Pāris vārdos tas ir Šveices nazis. Funkcionāls, ilgtspējīgs, nedaudz konservartīvākiem pircējiem, kam patīk stabilas vērtības, kas kalpo ilgāk.”

Suzuki reputācija nemainās gadiem. Modeļu nav daudz, tie mainās reti, un nelūst. Jaunais S Cross ir svaigākais no Suzuki, maksā no 24 000 eiro, un tam vēl joprojām ir īsta automātiskā kārba.

“Burvība ir tāda, ka pieejams arī ar pilnpiedziņu, kas ir lielākā vērtība šim automobilim.”

Vēl burvīgāk ir tas, ka S Cross ar pilnpiedziņu Autohallē maksā tikpat cik citi šīs klases automobiļi bez tās. Taču Suzuki iekārtojums patiesi ir superkonservatīvs. Ja gribas ko modernāku, jālūkojas Francijas virzienā.

“Pamatlietas, kas jāzina, ka tā ir dizaina ikona un automašīna gandrīz premium segmentā. Ja apskatās apdares materiālus, tad var teikt, ka tas ir premium produkts. Es kā piemēru minēšu - bagāžniekā paceļot vāku, rokturis ir hromēts. Izslavētajiem vāciešiem ir rupja plastmasa.”

Peugeot 2008 ir nesalīdzināmi vairāk versiju, motoru un ekstru nekā Suzuki. To pat var dabūt pilnībā elektrisku.

“No tehniskām lietām interesants ir i kokpits, Augstu augstumā ir visi rīki un spidometrs.”

Lai gan dzinēji ir mazi, jauda sniedzas līdz pat 155 zirgspēkiem. Arī astoņpakāpju "automāts" šai krosoveru klasē ir retums. Par mazāk nekā 25 000 eiro iznāk gan tas, gan 131 ZS turbodzinējs.

“Dizaina ziņā grūti atrast kaut ko kas ir skaistāks un interesantāks.”

Ja nu vienīgo šo.... Citroen C4 tehniski ir 2008. tā dvīnis līdz pat 100% elektriskam modelim. Turpretim izskatā abi ir savrupi kā franču impresionistu novirzieni.

“Arī šeit var sajust to eleganto dizainu. To var just pat vairāk nekā 2008. Šeit ir coupe virsbūve.”

Pavisam nesen kompakto krosoveru tirgū ārpus dārgā premium šādi apveidi bija retums.

“Ja mēs paskatāmies sānu līniju, šī ir viena no skaistākajām dēl līnijām un risinājuma.”

Citroen C4 slaidā līnija saglabājas arī vienkāršākajās bāzes komplektācijās. Piemēram, šis C4 aprīkots ar superekonomisku dīzeļdzinēju, kāda daudziem vairs nav, un maksā mazāk par 20 000 eiro. Neviens no apskatītājiem krosoveriem tomēr nevar palepoties ar īstenu sporta modeli - Peugeot 2008 GT arī īsti neskaitās. Toties Hyundai Kona tāds ir un saucas Kona N. Par 250 eiro mēnesī gan tāds neiznāks, taču var dabūt šo hibrīdu.

“Protams, Hyundai Kona ir pilnpiedziņa un benzīna dzinēji. Ja par šo auto uzdod jautājumus, vai tam ir tas un tas, vieglāk atbildēt, ka ir viss. Skaidrs, ka iegādes ceļojums sākas ar budžetu, jo jāsaprot, ko varam un gribam. Mēs iesākām sarunu, ka piedāvājums varētu būt no 250 - 300.”

Kā redzams, mūsu izvēlētajā cenu kategorijā dominē tieši krosoveri nevis tradicionālie kompaktklases hečbeki. Nez, vai tie pazudīs no tirdzniecības pavisam?

“Jā un nē. Ja tirgus mainīsies un kaut ko pieprasīs, tad ražotāji neuzspiež savas vajadzības, bet uzklausa pircēju vēlmes. Tur ir ļoti daudz parametru.”

Aiz šiem parametriem atrodas reālas automašīnas. Šodien redzētos krosoverus Biķernieku ielā var izmēģināt - kā redzat, tie jau ir piereģistrēti un ar valsts numuriem.