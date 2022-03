Vienā video, kas filmēts no veikala noliktavas, redzams, kā pircēji uzklūp ratiņiem ar cukuru, izķerot to un pat neļaujot veikala darbiniekiem tos nogādāt līdz veikala plauktiem. Citā video, kas uzņemts Belgoradā, redzams, kā iedzīvotāji sastājušies ļoti garā rindā pie kravas automašīnas, no kuras var iegādāties cukuru.

Sankcijas, kas ieviestas pret Krieviju pēc tās iebrukuma Ukrainā, ir palielinājušas pieprasījumu ne vien pēc cukura, bet arī pēc citiem pamata pārtikas produktiem, un veikalu plauktos novērojams tukšums. Daudzi Krievijas iedzīvotāji steigušies veidot uzkrājumus tādiem pārtikas produktiem kā griķi, sāls, cukurs un citiem, kas var tikt glabāti ilgstoši.

Sankcijas ir pamatīgi novājinājušas Krievijas rubļa vērtību, palielinot pārtikas cenas.

2022. gada 15. marts. Sanktpēterburga, Krievija. Cilvēki izpērk pēdējos produktus no ārvalstu pārtikas veikala, īsi pirms tas pamet Krievijas tirgu. (Foto: AP/Scanpix)

Gada inflācija Krievijā 11. martā sasniedza augstāko līmeni kopš 2015. gada beigām, raksta ziņu aģentūra “Reuters”. Cukura cenas pēdējās nedēļas laikā pieaugušas par 12,8%.

Varasiestādes mierina iedzīvotājus

Vienlaikus Krievijas varasiestādes stāsta iedzīvotājiem, ka nav pamata steigties uz veikaliem un veidot pārtikas produktu uzkrājumus. Analītiķi uzsver, ka tukšos cukura plauktus Krievijas veikalos radījusi patērētāju uzvedība, nevis produkta deficīts. Cukura pārdošanas apjomi kopš marta sākuma pieauguši aptuveni 6,5 reizes.

Krievija līdz 31. augustam ir noteikusi cukura eksporta aizliegumu. Krievijas zemkopības ministrija vēsta, ka šis pasākums kopā ar plānoto cukurbiešu lauku platības palielināšanu valstī par 1,1 miljonu hektāru 2022. gadā, palielinās iekšzemes piedāvājumu.

Ceturtdien Krievijas Industriju un tirdzniecības viceministrs Viktors Evtuhovs paziņoja, ka Krievijai nav nekādu problēmu ar cukuru un ka valstī tas tiek ražots pietiekamos apmēros.

“Ņemot vērā pieņemto lēmumu aizliegt šīs preces eksportu un atļaut bezmaksas importu, mēs tiešām negaidām, ka radīsies iztrūkums šīm precēm, kas patlaban ir ļoti augstā pieprasījumā no iedzīvotājiem.”