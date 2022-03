Joprojām nav iespējams iesniegt gada ienākumu deklarācijas

Trešdien, 2.martā, VID jau veicis pārmaksāta iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 11,99 miljonu eiro apmērā, informēja VID pārstāvji.

Lai pielāgotu sistēmas darbu lielajam iesniegto gada deklarāciju skaitam, 1.martā no plkst.17.30 VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) sākts tehniskais pārtraukums, tādējādi EDS šobrīd nav pieejama jaunu deklarāciju iesniegšanai.

Sākotnēji EDS darbu bija plānots atjaunot otrdien vēlu vakarā, tomēr tehniskais pārtraukums ir pagarināts un EDS nav pieejama arī trešdien no rīta, liecina VID informācija.

VID pārstāvji aģentūrai LETA skaidroja, ka EDS ir tehnisks pārtraukums, lai pielāgotu VID informācijas sistēmu darbu rekordlielajam iesniegto gada ienākumu deklarāciju skaitam un pēc deklarāciju apstrādes un pārbaudes, iedzīvotāji pēc iespējas ātri saņemtu nodokļu atmaksu. Piekļuve EDS saistītajām sistēmām nav traucēta. Patlaban notiek intensīvs darbs, lai pēc iespējas ātri sistēmu atkal varētu ieslēgt un iedzīvotāji varētu turpināt deklarāciju iesniegšanu.

Dienestā norādīja, ka šogad deklarāciju iesniegšanas pirmajās 10 minūtēs, proti, otrdien, 1.martā, uzreiz pēc pusnakts, tika iesniegti 5000 gada ienākumu deklarāciju, sasniedzot jaunu rekordu. Vienlaikus VID sistēmu darbībā traucējumi netika novēroti.

Tāpat VID atzīmēja, ka turpmāk nakts gaitā VID saņēma ziņas, ka ir vērojama īslaicīga lēndarbība, pieslēdzoties EDS ar "Latvija.lv" piedāvātajiem autentifikācijas rīkiem. Cilvēki iesniedz deklarācijas gan par 2021.gadu, gan arī par 2019. un 2018.gadu. VID pārstāvji piebilst, ka šogad būtisku datu apmēru veido arī deklarācijām pievienotie dokumenti par attaisnotajiem izdevumiem.

VID atgādina, ka iedzīvotāji, kam deklarācija jāiesniedz obligāti, to var izdarīt trīs mēnešu laikā, līdz pat 1.jūnijam, bet brīvprātīgi - tikai attaisnoto izdevumu atgūšanai, to var iesniegt trīs gadu garumā, tas ir, līdz 2025.gadam.

Patlaban VID aktīvi strādā pie jauno deklarāciju izskatīšanas. Gada ienākumu deklarācijas izvērtēšanai VID ir atvēlēti trīs mēneši, taču VID speciālisti dara visu iespējamo, lai šis process un naudas izmaksas nodokļa pārmaksas gadījumā notiktu iespējami ātrāk, pauda VID pārstāvji.

"Lielu darbu paveic mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmas, kas noteikti paātrina procesu, tomēr ir lēmumi, kurus var pieņemt tikai VID darbinieks un tam ir vajadzīgs laiks, tāpēc iedzīvotājiem, tostarp vienas ģimenes locekļiem, kuri savas deklarācijas iesnieguši vienā un tajā pašā dienā, izvērtēšana var notikt pilnīgi dažādos laikos - un par to nav jāuztraucas," uzsver VID pārstāvji.

No 1.marta iedzīvotāji var iesniegt gada ienākumu deklarācijas par 2021.gadu. Iepriekšējos gados iedzīvotāji bieži ir centušies savas deklarācijas iesniegt jau pirmajā dienā, rados VID sistēmu pārslodzes.

Iedzīvotāji, kuriem deklarācijas jāiesniedz obligāti, var tās iesniegt trīs mēnešu laikā, proti, līdz 1.jūnijam, bet brīvprātīgi, attaisnoto izdevumu atgūšanai, deklarācijas var iesniegt trīs gadu garumā.

VID aicina deklarāciju iesniegt elektroniski, EDS, jo tajā automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās summas.

VID arī aicina nesniegt deklarācijas tieši marta pirmajās dienās, jo gadījumā, ja sistēmai vienlaicīgi cenšas pieslēgties pārmēru liels lietotāju skaits, tā var darboties lēnāk vai uz laiku nebūt pieejama.

VID tīmekļvietnes sadaļā "Gada ienākumu deklarācija" ir pieejama video pamācība, semināra ieraksts un citi informatīvi materiāli.

Tiem cilvēkiem, kuriem pašiem nav pietiekamu prasmju vai pieredzes EDS lietošanā, palīdzēt sagatavot deklarāciju var ģimenes locekļi. Tāpat ģimenes locekļi radinieku attaisnotos izdevumus var iesniegt savā deklarācijā.

Deklarācijā var iekļaut vecāku, vecvecāku, bērnu, mazbērnu un arī laulāto attaisnotos izdevumus par ārstniecību un izglītību, kā arī izglītības un ārstniecības izdevumus par māsām un brāļiem, kuriem ir noteikta 1. vai 2.grupas invaliditāte.

Ir arī iespēja pierakstīties uz VID klātienes apmeklējumu kādā no VID klientu apkalpošanas centriem, no 1.marta zvanot pa tālruni 67120005, vai arī doties uz tuvāko valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru, kur darbinieki sniegs palīdzību deklarācijas aizpildīšanā EDS.

Ierodoties klātienē, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte) un, ja cilvēks izmanto internetbanku - internetbankas lietotājvārdam un parolei, lai varētu pieslēgties VID EDS.

Tikai gadījumā, ja cilvēkam nav nevienas no minētajām iespējām, gada ienākumu deklarācijas veidlapas joprojām var izdrukāt VID tīmekļvietnē, aizpildīt un nosūtīt VID pa pastu (Talejas iela 1, Rīga, LV-1978), tomēr papīra veidlapā pastāv ļoti augsts risks norādīt nekorektus datus, jo tādā gadījumā cilvēkam pašam deklarācijā jāieraksta visa informācija, kas citādi elektroniski tiktu ielasīta no dažādām valsts informācijas sistēmām.

Obligāti 2021.gada deklarācija līdz 1.jūnijam (ja personas kopējie 2021.gada ienākumi pārsnieguši 62 800 eiro - līdz 1.jūlijam) jāsniedz tiem iedzīvotājiem, kuriem saistībā ar progresīvās nodokļa likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā.

Tāpat līdz 1.jūnijam deklarācija obligāti jāiesniedz visiem tiem, kuri ir veikuši saimniecisko darbību, piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības un citus ienākumus.

Deklarācija obligāti jāiesniedz arī tiem, kuri ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tostarp jūrniekiem, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli.

Tāpat līdz 1.jūnijam deklarācija obligāti ir jāiesniedz tiem, kuri ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā gadā pārsniedza 10 000 eiro, piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas, kā arī ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi, piemēram, ienākumu no nekustamā īpašuma izīrēšanas, ja VID ir paziņots par nereģistrējamas saimnieciskās darbības veikšanu, vai guvuši ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā.

Deklarācija obligāti jāiesniedz arī tiem, kuri ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tostarp no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Savukārt brīvprātīgi, lai atgūtu attaisnotos izdevumus, gada ienākumu deklarāciju šogad varēs iesniegt ne tikai par 2021.gadu, bet arī par 2020. un 2019.gadu, bet līdz 2022.gada 16.jūnijam - vēl arī par 2018.gadu.