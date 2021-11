Adamovičs: Latvijas bankas varētu atļauties kreditēt aktīvāk

"Ne visas lielās bankas izmanto to potenciālu, kas tām ir. Ja raugāmies uz kapitālu, kas bankām ir pieejams, tad redzam, ka daudzām bankām ir iespēja kreditēt ievērojami lielākos apjomos. Ja mēs skatāmies uz mazajām bankām, kas pieder vietējam kapitālam, tās maksimālo iespēju robežās atbalsta mazo un vietējo biznesu un savu kapitālu izmanto pilnā apmērā," saka Adamovičs. Pēc viņa ieskatiem, tas liecina par to, ka banku īpašnieki dažādi raugās uz Latviju, atšķirīgi skatās uz riskiem, kas mūsu valstij piemīt, piemēram, parādu piedziņas jautājumu, kas joprojām nav atrisināts utt.

Pēc viņa teiktā, vietējā kapitāla bankas apzinās, ka ir Latvijā uz palikšanu, kamēr ārvalstu kapitālam piederošās bankas jebkurā mirklī var pieņemt lēmumu par aiziešanu no Latvijas tirgus. "Mēs nedomājam savu kapitālu izraut ārā un pārcelt uz kādu citu valsti. Mēs saprotam vietējos un esam gatavi atbalstīt un kopā ar viņiem pelnīt," atzīst Industra Bank padomes priekšsēdētājs.

Arī Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi banku biznesu un lēmumu pieņemšanu. Kredītiestādes daudz piesardzīgāk raugās uz uzņēmumiem tajās nozarēs, kuru darbība ir ierobežota vai objektīvu iemeslu dēļ apsīkusi. Piemēram, viesmīlības biznesa pārstāvjiem kredītus saņemt pašlaik nav vienkārši, un visbiežāk bankas ieteiks nogaidīt, lai redzētu, kā attīstīsies situācija ar pandēmiju. "Par laimi mūsu portfelī tādu uzņēmumu nav daudz, un visi kredīti ir pietiekami labi nodrošināti, līdz ar to mēs kā kreditors jūtamies diezgan komfortabli," neslēpj Adamovičs.

Kā uzsver bankas padomes vadītājs, Industra Bank pārējo banku vidū atšķiras ar to, ka ir pieejama un cenšas izturēties maksimāli godīgi pret saviem klientiem. Klienti atbildi uz savu iesniegumu var saņemt dažu dienu laikā, jo nav nepieciešama smagnēja saskaņošana ar akcionāriem ārvalstīs, turklāt Industra bank arī nebaidās un nekautrējas pateikt skaidru atteikumu, ja klients neatbilst kreditēšanas kritērijiem. "Mēs esam ļoti kompakta organizācija. Visi mūsu akcionāri ir uzņēmēji no dažādām nozarēm. Līdz ar to mēs varam palīdzēt menedžmentam pakalpojumus piedāvāt tā, lai tie maksimāli atbilstu tieši uzņēmēju vajadzībām un interesēm," uzsver Adamovičs.

Kas ir Industra bank?

Industra bank tika izveidota 1994.gadā. Sākotnēji tās nosaukums bija Multibanka, vēlāk tā mainīja nosaukumu uz SMP Bank ", bet pēdējos gadus strādāja ar nosaukumu Meridian Trade Bank. Pēc aktīvu apmēra Industra bank ir viena no mazākajām bankām Latvijā.