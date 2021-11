Ar ko atšķiras dārgie matrači no lētajiem?

Pieņemsim, ka jūs pārbaudījāt matraci un redzējāt tā cenu zīmi. Radās jautājums – kāpēc tas ir tik dārgs vai, gluži pretēji, tik lēts? Šajā rakstā pastāstīsim, ar ko dārgie matrači atšķiras no lētajiem un kāpēc budžeta klases matracis vai, tieši pretēji, dārgais variants ne vienmēr būs jums vispiemērotākā izvēle.



Cenu atšķirība galvenokārt ir atkarīga no matrača sastāva. Labs matracis uzlabos jūsu miega kvalitāti. Katram ģimenes loceklim jāizvēlas tieši viņam vispiemērotākais matracis. Nepieciešamības gadījumā vīrs un sieva var iegādāties dažādus matračus vienai un tai pašai gultai. Tas ir pilnīgi iespējams, ja jums ir divguļamā gulta ar divām guļvietām.



Matrači ir vai nu ar atsperēm, vai bez tām. Atsperu modeļi pēc konstrukcijas ir sadalīti divās kategorijās: atkarīgās un neatkarīgās atsperes. Visizdevīgākie ir modeļi ar atkarīgo atsperu bloku, bet lietošanas laikā tie rada šūpuļtīkla efektu. Ja uz šāda matrača guļat divatā, tad varat aizmirst par ērtu miegu.



Matrači ar neatkarīgu atsperu bloku tiek uzskatīti par anatomiskiem, jo tajos katra atspere kustas autonomi, pielāgojoties ķermeņa kontūrām, iegūstot nepieciešamo formu un nodrošinot maksimālu komfortu. Bezatsperu matraču priekšrocība salīdzinājumā ar atsperu modeļiem ir tāda, ka tie ir vieglāk transportējami un tiem neplīst atsperes. Tie ir ieteicami bērniem, jo labvēlīgāk ietekmē bērna ķermeņa attīstību.



Matraču izmaksas ir atkarīgas no pildījuma. Pildījums var būt “monolīts” vai dažādu pildvielu kombinācija. Pildvielas var būt gan dabiskas, gan sintētiskas un arī kombinētas. Dabiskās pildvielas, piemēram, ir latekss vai kokosa šķiedras, sintētiskās – poliuretāna putas. Starp citu, matrači, kas pildīti ar lateksu vai anatomiskajām putām, ir mīkstāki, bet kokoss vai termiski savienots lins padara tos cietākus. Ņemiet vērā – jo lielāks ir gulētāja svars, jo cietākam jābūt matracim. No tā ir atkarīgs ne tikai komforts miega laikā, bet arī paša produkta kalpošanas laiks.



Inovatīvākie materiāli parasti ir daudz dārgāki, bet vienkāršākie ir lētāki, pat ja pirmajā gadījumā mēs runājam par sintētisko pildvielu, bet otrajā par dabisko. Kā rakstīts iepriekš, pildviela var sastāvēt no viena materiāla vai vairākiem, un, jo dārgāki materiāli matrača pamatnē, jo dārgāks ir pats matracis. Arī pildvielas slāņa biezums ietekmē matrača izmaksas. Par pieņemamu viena pildvielas slāņa biezumu tiek uzskatīts apmēram 3–4 cm.



Matrači var būt vienvietīgi, pusotrvietīgi vai divvietīgi. Lai izvēlētos pareizo izmēru, jāņem vērā divi kritēriji: cilvēka augums, kurš uz tā gulēs, un jūsu guļamistabas telpas iespējas. “Askona” eksperti iesaka izvēlēties matrača garumu, kas vismaz par 15 cm pārsniedz gulētāja auguma garumu, un guļvietas platumam vajadzētu būt vienādam ar gulētāja plecu dubultu platumu.



Maziem bērniem, kā arī cilvēkiem ar jutīgu ādu jāizvēlas hipoalerģiskos matračus ar ļoti labu gaisa caurlaidību, lai novērstu pelējuma un ērču rašanās iespējamību. Pērkot matraci, apsveriet, vai jums ir vajadzīgas papildu iespējas. Piemēram, No Fleep funkcija nodrošina papildu amortizāciju, bet Anatomic “izpēta” gulētāja augumu un pielāgojas tā individuālajām īpašībām. Piekrītiet, matrači ar šādām iespējām nodrošinās komfortablāku un interesantāku miegu!



Izmaksas ir atkarīgas arī no pārvalkiem un virsmatračiem. Labs aizsargapvalks pasargā gulētāju no daudziem kaitinošiem faktoriem, piemēram, no mitruma. Cilvēkiem ar noslieci uz alerģijām modeļi bez aizsargpārvalka nav ieteicami. Turklāt matrači, kas tiek lietoti kopā ar aizsargpārvalku vai virsmatraci, daudz ilgāk kalpo un saglabā savu sākotnējo izskatu.



Protams, cena ir atkarīga no visām iepriekšminētajām īpašībām, bet, ja izvēlēsieties “Askona” matračus, varat būt droši – jebkuram produktam būs nepārspējama kvalitāte! Katrs modelis tiek pārbaudīts 50 velmēšanas ciklos, kas ir līdzvērtīgs 30 ekspluatācijas gadiem. Visi matrači ir izgatavoti no augstas kvalitātes izturīgiem un sertificētiem materiāliem.



Matrači ir ieguldījums jūsu veselībā. Kvalitatīvi miega produkti ir dārgi, taču mēs tos iegādājamies, lai lietotu daudzu gadu garumā. Veselība un personīgais komforts ir pirmās lietas, kas jāpatur prātā. Matracis ir ļoti nopietns pirkums, īpaši, ja to iegādājaties bērniem vai saviem mīļajiem.



Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Askona

Citi šobrīd lasa Kur mistiski pazūd “Ikea” un “Sāga” iepirkumu ratiņi: romantiskā Rīgas mazupīšu sateka "Infantila sabiedrība, infantila nācija" publicists Zanders skarbi par to, kas notiek Latvijā "Redz, pie kā novedusi dzīve Briseles maizē!" - sabiedrību pārsteidz Nila Ušakova izskats