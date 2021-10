Banāni. (Foto: LETA)

Vai pēc "Lidl" veikalu atvēršanas pārtikas preces kļūs daudz lētākas, kā tas pēkšņi notika ar banāniem?

Līdz ar "Lidl" veikalu atvēršanu pārtikas produktu cenu kāpums varētu nebūt tik straujš, jo būs lielāka konkurence starp tirgotājiem. Tā sarunā ar portālu Jauns.lv sacīja Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe. Viņa norādīja, ka kopumā mēs būsim ieguvēji no "Lidl" ienākšanas Latvijā, taču vienīgais mīnuss saistīts ar to, ka līdz ar to bankrotēs daļa mazo ģimenes veikaliņu.