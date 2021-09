Auto ziņas: Toyota Yaris Cross - mazākais Toyota krosovers Eiropai

Yaris Cross arī ražots Eiropā, Toyota rūpnīcā Francijā, turpat, kur top aktuālais Eiropas Gada auto Yaris. Tehniski abi modeļi ir līdzīgi, taču vizuāli - nepavisam.

“Piekritīsit, ka izskatīgs auto, un nemaz nav līdzīgs Toyota Yaris? Viltība ir tajā, ka automašīna ir veselus 25 cm garāka, gandrīz 10 cm augstāka, arī drusku platāka, Arī klīrenss ir pacelts par kādiem 2 - 3 centimetriem,” stāsta Normunds Avotiņš.

Līdz ar to augstums no zemes sasniedz 17 centimetrus. Taisnās riteņu arkas sargā izturīgi moldingi. Yaris Cross lozungs ir Easy, Fast, Smart, tātad viegli, ātri, viedi. Šis princips īstenots visnegaidītākajos veidos un vietās.

“Bagāžnieks šeit ir liels. 400 litri uz papīra, kas ir labs rādītājs šai klasei. Vizuāli tas arī izskatās ietilpīgs. Kas labi, atzveltne jau sadalīta 40:20:40, tātad varēsim ielikt arī slēpes un garus priekšmetus.”

Augstākajos aprīkojuma līmeņos kā šis divās daļās sagriezta pat bagāžnieka dubultgrīda.

“Visinteresantākais izgudrojums ir pārsegs. Tā ir gandrīz vai pārsega imitācija. Izgatavots no viegla materiāla un salokāms šādi un viegli paslēpjams. Nav jādomā, kur to likt, vai atstāt mājās varbūt tomēr nē, jo ievajadzēsies. Un kad tas atkal ir nepieciešams, to kā fotogrāfa atstarotāju - hop! atlokām un ieliekam vietā.”

Lai gan Yaris Cross ir krietni garāks par Yari hečbeku, riteņu bāze nav mainījusies. Un kaut kur tam bija jāparādās.

“Šodien braucam ar 1.5 l 3 cilindru automašīnu, kas ir hibrīds kā visas Toyotas. Var dabūt arī parasto versiju. Šis ir priekšpiedziņas Cross, jā, šo auto var dabūt arī ar pilnpiedziņu.”

Tas ir viens no šī modeļa slepenajiem ieročiem. Pat klasi augstākajam Toyota CHR ir tikai priekšpiedziņa! i-AWD sistēma sastāv no papildus elektromotora uz aizmugurējās ass, ko savukārt tur izsmalcināta dubulto A veida sviru piekare. Pilnpiedziņas modelim ir arī divi īpaši braukšanas režīmi sniegotam laikam - Snow un Trail. Tomēr jārēķinās, ka pilnpiedziņas versijas būs jūtami dārgākas - no 26 200 eiro, kamēr tāds pats priekšpiedziņas Yaris maksā vismaz 4000 eiro mazāk.

“Savai klasei Yaris Cross ir ļoti labi aprīkots, pat ja nav Elegance, ar ko šobrīd braucu. Man ir head up displejs, turklāt ļoti labs. Te ir Apple Car Play bezvadu savienojums. Vadiņš vairs nav nepieciešams. Arī ekrāns ir jauns. 9 collas pa diagonāli un vairāk pikseļu. Izšķirtspēja ir labāka, un tas ātrāk darbojas. Taču mazliet atpaliek no labākajiem paraugiem.”

Yaris Cross priecē ar veiksmīgu sēdpozīciju, ļoti parocīgi novietotām stiku pacēlāju pogām, klasisku variatora sviru un elementāru mērskalu paneli. Hibrīdiekārtas summārā jauda ir 116 zirgspēki, bet patēriņš - vien 5 litri uz 100 km, gluži kā mazajam Yarim.

“Var just, ka tā ir pilsētas mašīna. Mazos ātrumos un mazās ieliņās ir gana izveicīgs. Tas rada drošības sajūtu, jo ir platāks un augstāks par Yari. Riteņu bāze ir tāda pati, tāpēc nav tik daudz jāstrādā ar stūri. Pagriežas tas tikpat veicīgi kā mazais brālis. Piekare varēja būt mīkstāka, sevišķi pilsētas automašīnai. Bet varbūt jāizvēlas zemāka profila riepas?”

Vai arī - zemāks aprīkojums? Standartā "krosam" ir 16 collu riteņi ar biezām riepām un cena kā mazauto - 17 400 eiro. Tiesa gan, ar manuālo kārbu.

Secinājumi

Automašīna labi izskatās, tā ir lielāka un augstāka nekā mazauto. Tā ir piemērota pilsētai. Tai ir diezgan daudz vietas savam izmēram un negaidīti liels bagāžnieks. To var savienot ar visām viedierīcēm. Tā ir ļoti droša, jo vairums asistentu ir standartā. Ir arī ekonomiska, lai neteiktu vairāk. Ir ari pievilcīga cena, labā komplektācijā ap 20 000 eiro. Ko tad vēl vajag no viena maza pilsētas džipa?