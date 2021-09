Vācijas uzņēmums "Karcher" plāno atvērt ražotni Latvijā

Uzņēmuma ieceri par jaunas ražotnes atvēršanu Latvijā ceturtdien, tiekoties ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV) un ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu (NA), apstiprināja "Karcher" valdes loceklis Mihaels Hausermans.

"Karcher" jau ir iegādājies ražošanas telpas Jelgavas novada Cenu pagasta Raubēnos, Langervaldes ielā 5, kur tiks ierīkota ražotne un izveidota noliktava. Plānots, ka jaunā investīciju projekta realizācija notiek ciešā sadarbībā ar LIAA.

"Mūsu kopīgais mērķis ir iedzīvotāju labklājības celšana un tautsaimniecības attīstība. Lai to īstenotu, valdība par prioritāti ir izvirzījusi viedās reindustrializācijas īstenošanu, veicinot uz eksportu orientēta ražošanas sektora attīstību. "Karcher" vadības lēmums investēt Latvijā sasaucas ar valdības īstenoto politiku, kā arī ar vēsturiski spēcīgajām ražošanas nozares tradīcijām Latvijā. Valdība turpinās uzlabot uzņēmējdarbības vidi, lai arī turpmāk piesaistītu jaunas investīcijas, kas nodrošina mūsu iedzīvotājiem stabilas un labi apmaksātas darbavietas," sacīja Kariņš.

Tikmēr Vitenbergs uzsvēra - "Karcher" ir pasaules līmeņa zīmols, kurš stiprinās Latvijas mašīnbūves nozari, ražojot augstas pievienotās vērtības produkciju. "Tas ir apliecinājums, ka esam konkurētspējīgi un varam nodrošināt visus nepieciešamos apstākļus, lai Latvijā ienāktu šāda līmeņa uzņēmumi un nozīmīgas ārvalstu investīcijas," teica Vitenbergs.

Sākotnēji uzņēmums Latvijā plāno ražot rezerves daļas komunālo dienestu automašīnām, kuras pielāgotas dažādu saimniecisku funkciju veikšanai kā, piemēram, ielu uzturēšanai, bet pēc vēlāk plānots uzsākt arī šo automašīnu komplektēšanu. Šīs produkcijas galvenā mērķauditorija ir pašvaldības, dārzkopības uzņēmumi, kā arī uzņēmumi, kuri nodarbojas ar ainavas veidošanu un teritoriju iekārtošanu.

Savukārt Hausermans tikšanās laikā norādīja, ka lēmumu par ražotnes izveidi Latvijā lielā mērā ietekmējušas pandēmijas izraisītās loģistikas problēmas. "Līdz ar ražotnes izveidi Latvijā varēsim saīsināt "Kärcher" garās piegādes ķēdes, jo Latvijā tiks nodrošināta gan detaļu ražošana, gan galaproduktu komplektēšana. Līdz ar to gala produkts uz galvenajiem mērķa tirgiem Rietumeiropā un citviet tiks eksportēts tieši no Latvijas," pauda "Karcher" valdes locelis.

Tikmēr LIAA direktors Kaspars Rožkalns atzīmēja, ka LIAA ar šo projektu strādā no 2020.gada vidus un līdz šim ir nodrošināts viss nepieciešamais atbalsts, lai investors varētu uzsākt savu darbību Latvijā.

"Esam gandarīti, ka uzņēmums veiks pilnu ražošanas ciklu, kā arī iecerējis veikt ieguldījumus izpētē un attīstībā, lai pilnveidotu savu produkciju. "Karcher" katru gadu ievieš ražošanā līdz pat 150 jauniem vai uzlabotiem produktiem, investējot inovāciju attīstībā. Tā ir pozitīvā prakse kā celt produkta pievienoto vērtību. "Karcher" pārstāvji apliecinājuši, ka plāno cieši sadarboties ar augsto tehnoloģiju uzņēmumiem un universitātēm," sacīja Rožkalns.

Pēc viņa teiktā, "Karcher" šīs ražotnes kontekstā izskatīja arī citas alternatīvas, tostarp tuvākās kaimiņvalstis, kā arī atsevišķas Centrāleiropas valstis, bet Latvijas piedāvājums bija konkurētspējīgākais izmaksu un projekta realizācijas laika ziņā.

Uzņēmums "Karcher SE & Co. KG." ir pasaules līmeņa zīmols tīrīšanas iekārtu/sistēmu izstrādē un ražošanā. Uzņēmums dibināts 1935.gadā Vācijā. Uzņēmuma kopējais apgrozījums 2020.gadā sasniedza 2,72 miljardus eiro. Kopumā uzņēmumā ir 13 500 strādājošie, no kuriem tūkstotis darbinieku strādā pētniecības un attīstības jomā. Uzņēmums ik gadu tirgū ievieš 150 jaunus produktus vai inovācijas, bet 90% no izstrādātajiem produktiem ir piecus gadus veci vai jaunāki. "Karcher" produktus eksportē uz 72 valstīm, tostarp arī Latviju.