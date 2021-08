SIA "Biļešu serviss": būtu jāpagarina biļešu atmaksas termiņš

Ņemot vērā to, ka grozījumi tiek pieņemti steigā un, visticamāk, nestāsies spēkā līdz augusta beigām, tātad būs ar atpakaļejošu datumu, termiņu pārskatīšana būs ieguvums gan biļešu pircējiem, gan pārdevējiem, jo tirgotāji šobrīd saņem daudz zvanu no pircējiem no visiem reģioniem.

Šobrīd piedāvātie grozījumi likumprojektam „Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” paredz, ka pasākuma rīkotājam, ja pasākums ir izziņots un izlikts pārdošanā līdz jauno drošības pasākumu ieviešanai - 15.jūnijam, bet epidemioloģisko drošības pasākumu dēļ (nav sadarbspējīga Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāta) pircējs nav varējis apmeklēt pasākumu, biļete jāatmaksā līdz 31.augustam.

“Mēs vēlamies šajā sarežģītajā situācijā pilnībā ievērot patērētāju tiesības, atbalstām Kultūras ministrijas priekšlikumu atmaksāt patērētājiem naudu, tāpēc ir ļoti svarīga reālu termiņu izpildes noteikšana. Tas arī būtu daudz draudzīgāks solis attiecībā pret pircējiem, jo dotu laiku sagatavoties un vērsties ar savu pieteikumu pie tirgotāja. Līdz septembra beigām visi noteikti saņemtu atmaksu par nesaņemto pakalpojumu,” uzsver SIA “Biļešu serviss” valdes locekle Līga Rubine.

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai vakar iesniegtajos priekšlikumos grozījumiem likumprojektā, ko vienlaikus ar Latvijā lielāko pasākumu pārdošanas uzņēmumu “Biļešu serviss” parakstījuši arī SIA “BEZRINDAS.LV” un SIA “Aula Events”, biļešu tirgotāji norāda, ka būtu jāparedz saprātīgs termiņš attiecībā uz uzņēmēju saistību izpildi attiecībā pret patērētājiem.

Savukārt, ja pasākums izziņots un izlikts pārdošanā pēc 2021. gada 15. jūnija un tas paredzēts personām ar sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu, bet personai 48 stundas pirms pasākuma vai pasākuma norises dienā tiek konstatēts pozitīvs Covid-19 testa rezultāts, pakalpojuma sniedzējs pēc patērētāja pieprasījuma atmaksā nesaņemtā pakalpojuma biļetes cenu 30 dienu laikā pēc pasākuma norises.