Ekonomikas ministrs Vitenbergs: elektrouzlādes tīklam nākotnē jākļūst blīvākam visā valsts teritorijā

Stacijā, kas atšķirībā no citām, atrodas segtā teritorijā, vienlaikus iespējams uzlādēt septiņus elektromobiļus, turklāt divas no pieslēgvietām ir līdzstrāvas ar 25 kilovatu jaudu. Piecu maiņstrāvas pieslēgvietu jauda savukārt ir 22 kilovati. Vēl lielāks vienlaikus pieejamu pieslēgvietu skaits patlaban ir tikai pie Latvenergo galvenās ēkas Pulkveža Brieža ielā, taču tirdzniecības centru ikdienā apmeklē nesalīdzināmi vairāk cilvēku.

Guntars Baļčūns, AS "Latvenergo" valdes priekšsēdētājs: “mēs gribam lai cilvēki maina ieradumus un pāriet uz elektroauto. Lai to darītu, infrastuktūra ir svarīga. Apziņā ir jābūt, ka varēs auto uzlādēt un tā nebūs problēma. Tā ir puse no risinājuma lai ielās redzētu vairāk elektroauto."

Atzinību par tik vērienīga elektromobilitātes infrastruktūras kompleksa izveidi izteica arī Latvijas ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

“Šim tīklam nākotnē jākļūst blīvākam visā valsts teritorijā, lai bez bažām izmantotu elektromobiļus satiksmē, lai nebūtu bažu, ka nevarēs uzlādēt bateriju un nav iespējas to atrisināt,” saka Vitenbergs.

“Mūsdienās sadarbība ir viens no pamatelementiem,lai bizness varētu attīstīties. Mums ir zināšanas, Spicei ir svarīgi piesaistīt klientus un zināt, ka viņi būs apmierināti,” piebilst Guntars Baļčūns

Jaunā stacija atrodas gandrīz pie pašas ieejas lielveikalā, kas jau ir ērti. Nierasti lielais pieslēgvietu skaits savukārt mazina lektroauto lietotāju bažas, ka vienīgais štepselis būs aizņemts.

Mūsdienās temps ir tik ātri mainās, ka vajag paspēt vienā mirkli izdarīt daudzas lietas un šī ir tā lieliskā iespēja - iepirkties un uzlādēt auto!

Lai gan interese par elektroauto Latvijā aug, daudzus no iegādes attur augstāka cena. Te lieti noderētu valsts atbalsts, uz ko varam cerēt jau 2022. gadā.

“Programma paredz ka privātpersonas elektromobiļu iegādei varētu saņemt līdz 5000 no valsts iegādājoties jaunu auto, juridiskām personām tas būtu komplekss pasākums ar 30% līdz parka izmaksām,” stāsta Latvijas ekonomikas ministrs Vitenbergs.

Lai izmantotu Elektrum zīmola uzlādes punktus, nepieciešams lejuplādēt aplikāciju. Atšķirībā no e-mobi uzlādes stacijām, kur jāmaksā par uzlādes laiku, šeit lietotājs maksā par kilovatstundām.

Pagaidām gan apmeklētāju nav daudz, un vairumu pieslēgvietu izmantot koplietošanas tīkla Fiqsy spēkratiem.

“Tajā brīdī, kad infrastuktūra būs pilnībā noslogota, mašīnas stāvēs viena otrai blakus, tad mums tas bizness izdosies. Kamēr stacija ir tukša, situācija nav ik labvēlīga, bet mēs ticam ka klienti būs, un ar tādu domu veidojam infrastruktūru,” optimistisks ir Guntars Baļčūns.