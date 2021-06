Auto ziņas: Kia Sportage Black Edition jeb melns vienmēr ir modē

Tam patiešām viss ir melns, gluži kā Ziedoņa Melnajā pasakā - no glancētas radiatora restes līdz reliņiem, no riteņiem līdz pat tumšai Kia zīmei.



"Angļu valodā ir teiciens "Black is always good". To var dabūt 4 vai 5 citās krāsās," saka Normunds Avotiņš.

Foto: Ekrānuzņēmums

Kia apgalvo, ka tikai 1% visu saražoto Kia Sportage ir Black Edition modeļi. Tad jau specmodelim jābūt dikti dārgam. Gluži otrādi. Black Edition maksā sākot ar 21 290 eiro. Tātad Kia piedāvā ietilpīgu krosoveru par parasta kompaktklases automobiļa cenu! Bez navigācijas Black Edition uzreiz ir arī Bi LED lukturi, Apple Car Play, parkošanās sensori un daudz kas cits. Bet kas tad dzīvo zem melnā motorpārsega?

Normunds Avotiņš norāda, ka izvēle mums ir starp 1.6 benzīna turbo un tikpat lielu dīzeli.

Taisnības labad gan jāsaka, ka Black Edition ar septiņpārnesumu divsajūgu būs dārgāks. Priekšpiedziņas vietā var izvēleties arī visu riteņu piedziņu.

Nav noslēpums, ka gada beigās iznāks pilnībā jauns Sportage modelis, kas būs pavisam citāds. Black Edition ir patiešām gaumīgs veids, kā noslēgt šīs Kia Sportage paaudzes ceļu automašīnu tirgū. Turklāt 7 gadu garantija ļaus ilgi baudīt ražotāja atbalstu.

"Visvairāk man patīk, ka Black Edition nav daudz dārgāks par parastu Sportage, drīzāk jau otrādi. Te ir 60. profila riepas, kuram Special Edition jūs ko tādu esat redzējuši?" atklāj Normunds Avotiņš.

Secinājumi: Aiz KIA Sportage Black Edition tumsnējā izskata veikli maskējas par ļoti "saprotamām naudām" vienkārši ērts un salonā apjomīgs ģimenes vai darba auto.