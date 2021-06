Auto ziņas: ar kartingu apgūt prasmes, kas labi noder koplietošanas satiksmē

Kad cilvēks nonāks 333, viņš apjūk. Es zinu, ka tie ir īres kartingi, kam tie? Līdz tam mēs tiksim un sāksim ar īres kartingu.

Kā stāsta 333 trases menedžeris Elvijs Švāģeris, ar īres kartingiem šeit drīkst braukt pat bērni.

Elvijs Švāģeris, 333 trases menedžeris norāda, ka pašiem mazākajiem no 1,35 m ir bērnu kartings ar Hondas 160 ccm motoru, četrtaktu. Lielajiem paredzēti kartingi ar 270 kubikcentimetru dzinējiem. Pats kartings ir lielāks smagāks un var ieskrieties 70 km/h. Tas gan nenozīmē, ka par katru cenu uzreiz jāmetas spraigās sacīkstēs. Īres kartinga trase daudziem ir pirmā saskarsme ar autosporta tehniku. Katrs var izvēlēties savu ātrumu. Trase ir 650 m gara, speciāli uzbūvēta īres kartingiem, lai braukšana jautrāka. Ja kartinga braukšana aiziet un iepatīkas, tad no īres trases var pārcelties uz lielo trasi. Lielajā trasē ir lielāki un jaudīgāko kartingi.. No 16 gadu vecuma. 390 kubikcentimetru dzinējs ļauj taisnēs sasniegt pat 90 km/h, kas vaļējā spēkratā jau ir nopietns ātrums. Tāpēc iesācējiem vispirms vajadzētu apgūt īres trasi. Pirms doties lielajā ieteiktu izbraukt īres trasē.

Braucot ar kartingu jūs iemācāties kontrolēt automašīnu. Skatīties uz priekšu, paredzēt un modelēt situācijas. Sākt saprast, ko automašīna dara tā un kāpēc braukšana nesanāk tik labi kā citiem? (Foto: Ekrānuzņēmums)

Bet ko darīt tiem, kam pašiem negribas vai vēl nav ļauts sēsties pie kartinga stūres? Šim nolūkam "trijnieki" ieviesuši unikālu atrakciju - Latvijā vienīgo divvietīgo kartingu!

Vienam ir stūre un pedāļi. Ar 390 kubu motoru. Var vizināt bērnu no 1,25 metru liela auguma. Lai gan braukšanai ar kartingu nav

nepieciešams speciāls apģērbs un aprīkojums, jāievēro daži noteikumi. Noteikti vajag slēgtus apavus. Aizliegtas šalles. Un protams ķivere, ko mēs nodrošinam, saka Elvijs Švāģeris.

Līdz šai vietai izklaide paturēja virsroku pār autosportu. Tomēr atcerēsimies, ka atrodamies īstā, kaut nelielā sacīkšu trasē.

Tiem, kas jūtas gatavi īstam ātrumam, 333 piedāvās iespēju izbraukt ar īstu sacīkšu gokartu. Tas jau pēc uzbūves stipri atšķiras no īres tehnikas, tāpēc pirmajā reizē nepieciešama instruktāža.

Šis ir divtaktu dzinējs. ar diviem ātrumiem. Labai gāzes, kreisas bremzes. Jāņem vērā ka bremzes ir arī priekšā. Bremzē ar

taisniem riteņiem. Divi ātrumi, Labā roka, labāks ātrums, ātrāk brauc, Sajūga šeit nav, bet 34 zirgspēku Rotax motors sasniedz pat 14 000 apgriezienus minūtē. Uz leju drīkst slēgt tikai kad beidz bremzēt. Bremzēšanas punkta beigās liec pirmajā un tad griez stūri. Nekādā gadījumā no otrā pirmajā jo braukšana būs beigusies, stāsta Elvijs Švāģeris.

Šādi iedrošināts TV Autoziņu vadītājs nikni spindzošo ierīci sākumā apguva ļoti piesardzīgi. Tomēr pēc dažiem apļiem taisnē pat izdevās pietuvoties maksimālajam ātruma 120 km/h.Uzreiz jāpiebilst, ka sacīkšu kartinga īre būs daudzkārt dārgāka, un 333 darbiniekiem būs tiesības arī braucienu atteikt, ja pašpasludinātais čempions šķitīs aizdomīgs. Taču ticiet man - adrenalīnu noķert un piekust papilnam var arī lielajos īres kartingos. Par piemiņu no pasākuma paliks apļa laiki, ko fiksē abās trasēs.

"Braucot ar kartingu jūs iemācāties kontrolēt automašīnu. Skatīties uz priekšu, paredzēt un modelēt situācijas. Sākt saprast, ko automašīna dara tā un kāpēc braukšana nesanāk tik labi kā citiem? Un atcerieties - braukt ar kartigu padodas visiem!" saka Normunds Avotiņš.