Auto ziņas: Peugeot 3008 pieslēdzas elektrībai

Pirms atvērt vāciņu, īpaša sistēma veic degvielas tvaiku nolaišanu, lai pie uzpildes nerastos sprādzienbīstama situācija. Turpretim, lai piespraustu mašīnu pie elektrības, nekādi priekšdarbi nav nepieciešami. Vajadzīgs tikai vads.

“Peugeot 3008 PHEV ir 13,2 kwh gaitas baterija. Tas ir mazliet mazāk nekā konkurentiem, bet pietiek, lai ar elektrību vien nobrauktu 40 kilometrus,” stāsta Normunds Avotiņš.

Saskaņā ar tehniskajiem datiem - pat 56. Baterija atrodas zem pakaļējā sēdekļa, un nesamazina bagāžnieka ietilpību. No parasta sadzīves tīkla to var uzlādēt 7 stundās, no trīsfāzu strāvas - četrās, bet no vispieticīgākā 7 kilovatu Wallbox - mazāk nekā divās. Pati hibrīdiekārta uzbūvēta ap diezgan jaudīgu benzīna dzinēju. 1,6 litru turbomotors pats par sevi attīsta 180 līdz 200 zirgspēkus, un tad vēl klāt nāk vairāk nekā 80 kilovatu jaudīgs elektromotors - vai pat divi!

“Tātad Peugeot izdomājis viltīgu gājienu - viena PHEV vietā piedāvāt divus. Vai nu ar priekšējo riteņu piedziņu, vienu motoru un 225 ZS, kas ir tā kā parasts 3008, tikai uzlādējams. Šis ir unikāls, jo tam ir nevis viens, bet divi elektromotori. Kā apstiprina uzraksts, automašīnai ir arī visu riteņu piedziņa.”

Aizmugurējais elektromotors it pat jaudīgāks par priekšējo, tāpēc pa gludu ceļu braukšana galvenokārt notiek ar to. Visu sistēmu kopā sajūdz astoņātrumu "automāts". Pilsētā Peugeot hibrīds iet labi, kaut arī mazliet smagnēji. Sānsveru dēļ piekares stabilizatori dažkārt dabū nostrādāties vairāk nekā atsperes. Jāuzmanās arī no bedrēm, jo hibrīdam ir reti sastopama izmēra riepas - 205/55 R19. Uz šosejas automašīnai ir plašas iespējas demonstrēt sistēmas jaudu. Ar 6,1 sekundēm līdz 100 km/h pilnpiedziņas hibrīds ir pārliecinoši ātrākais Peugeot 3008 modelis, taču arī smagākais - turpat 2 tonnas. Tāpēc nav brīnums, ka ar pedāli grīdā benzīna dzinējs kļūst diezgan skaļš.

“Šis Peugeot 3008 jau tāpat ir īpašs, tāpēc, ka ir PHEV. Tas ir arī lieliski aprīkots, jo tam ir panorāmas jumts (atverams) un sarkans Nappa ādas salons ar elektriski regulējamiem krēsliem, kam ir masāžas funkcija ar režīmu cat paw jeb “kaķpēdiņas"."

Varētu domāt, kurš gan būs tik traks un izvēlēsies Peugeot sarkanu ādas salonu? Nav jau Mersedess! Taču laiki mainās. Pats biju liecinieks, kā klients izvēlās savam jaunajam 3008 tieši šādu salonu. Hibrīda pircējiem gan rūpīgi jāpārliek, ko drīkst atļauties un ko nē.

Šī automašīna kopā ar ekstrām maksā 58 tūkstošus eiro. 300 zirgspēku hibrīda sākuma cena ir 47 400 eiro, priekšpiedziņas - 42 800.

“Klīrenss ir tuvāks pilsētas auto nekā džipam, tomēr gribas pārbaudīt ko dod divi elektromotori. Sajūtot briesmas, Peugeot pats pieslēdz otru elektromotoru, taču to var izdarīt jau laikus. Šim nolūkam hibrīdam ir papildus režīms 4WD. Drusku vairāk ātruma....opā. Ja vajag, tad Peugeot PHEV ir arī visurgājējs. Šo es negaidīju. Peugeot tik gudri visu saprogrammējis, ka varam tikt daudz tālāk. Mazliet piešaujoties, ar franču hibrīdu var izpildīties arī tā - apstāties kāpumā un atsākt kustību no jauna. Bez nekādiem bloķiem un tā tālāk, tikai ar elektrību,” rezumē Avotiņš.

Secinājumi

“Man šķiet, ka piedzīvojumu kāri var ierobežot virsbūves izturība vērpē, jo tas av apvidus auto un izkarināt ratus pa diagonāli nevajadzētu. Tā ir domāta citiem apstākļiem. Bet, kā paši redzējāt ar to var iebraukt tur, kur konstruktori nemaz nebija iecerējuši braukt. Tagad tikai jāgaida, lai tās tehnoloģijas kļūst lētākas.”