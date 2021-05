Rīgas ostā attīstās augstas pievienotās vērtības e-komercijas pakalpojumi

“Preču apstrādes un līdz ar to arī piegādes laiks e-komercijā ir ļoti būtisks. Dažkārt preces, piemēram, no Amazon Vācijā uz Latviju tiek piegādātas divu dienu laikā, savukārt sūtījumu apmaiņa Rīgas robežās nereti var aizņemt līdz pat septiņām dienām. “TFS Trans” izstrādātā sistēma ļaus ievērojami paātrināt preču piegādās laikus gan Latvijas, gan Baltijas robežās. Turklāt e-komercijas noliktavas pakalpojumus plānojam piedāvāt ne vien Baltijas e-komersantiem, bet arī lielajiem Āzijas valstu spēlētājiem, kurus interesē Krievijas tirgus. Interese par šāda veida pakalpojumiem mūsu reģionā no austrumiem ir liela,” skaidro “TFS Trans” Mārketinga vadītājs Mihails Frolovs.

Uzņēmums “TFS Trans” savu e-komercijas projektu nodēvējuši par “Jinn”. “Mums bija jārada sarežģīta sistēma, kurā notiek preču uzglabāšana, uzskaite, vadība un analītika. Te jāsalāgo procesi, kurus veic darbinieki, ar tiem, kurus roboti un milzīgo daudzumu datu, kurus sūta e-komersanti, viņu klienti un citi procesā iesaistītie. Rezultātā e-komersantiem tikai atliks parūpēties par savu produktu pozicionēšanu un pārdošanu tirgū,” komentē uzņēmuma M.Frolovs.

Baltijā modernākais augstplauktu noliktavu (High-bay warehouse) tipa loģistikas centrs Rīgas ostā tika atklāts 2017. gadā Kundziņsalā. Ar vērienīgo investīciju apjomu – vairāk nekā 30 miljoni eiro, “TFS Trans” loģistikas centrs ir viens no lielākajiem, tehnoloģiski attīstītākajiem un progresīvākajiem Baltijā, kā arī otrs lielākais Austrumeiropā. Loģistikas centrs paredzēts visdažādāko kravu uzglabāšanai gan īslaicīgi, gan ilglaicīgi, un tas ir īpaši piemērots kravu šķirošanai un preču konsolidācijai – preču apvienošanai no dažādiem nosūtītājiem vienam saņēmējam.

Uzņēmuma lielākais investors ir “Kraftool” rūpniecības, metāltehnikas, elektronikas un telekomunikācijas instrumentu ražotājs, kas “TFS Trans” noliktavu pamatā izmanto B2B vajadzībām. Ar jauno e-komercijas projektu “TFS Trans” savus pakalpojumus piedāvās uzņēmumiem, kuri darbojas B2C segmentā, tādējādi nodrošinot iespēju komersantiem efektīvāk apkalpot galapatērētāju. B2B biznesa modelis paredz liela apjoma izejvielu un produktu apkalpošanu, savukārt B2C segmentā "TFS Trans" nodrošinās loģistikas, uzglabāšanas un distribūcijas pakalpojumus starp ražotāju, komersantu un individuālo galapatērētāju.

Augstplauktu tipa noliktavas galvenā priekšrocība ir tās ietilpība un preču apkalpošanas ātrums. Kopējā kravu caurlaidība noliktavā - 2500 palešu vienības/dienā, maksimālā ietilpība – 73 000 palešu vietas. Turklāt noliktavā palešu pārvietošana un komplektācija norisinās pilnībā automatizēti, kas ievērojami palielina preču apkalpošanas ātrumu. Paletes ar precēm uzņēmuma kompleksā tiek pārvietotas ar līdz pat 60 kilometriem stundā lielu ātrumu, kas ir 5 reizes ātrāk, nekā to spētu izdarīt cilvēka vadīts moderns iekrāvējs.

Uzņēmuma kopējo konkurētspēju stiprina arī tas, ka Loģistikas centrs atrodas Rīgas brīvostā brīvajā ekonomiskajā zonā, kas nozīmē – preču uzglabāšanas laikā nav jāmaksā ne nodokļi, ne nodevas, samazinās arī dokumentu noformēšanas izdevumi.

