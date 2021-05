Auto ziņas: Audi A6 kļūst par lādējamu hibrīdu

Audi, kurā spēkus apvienojis benzīna dzinējs un elektromotors pilnā vārdā dēvējas 55 TFSI e quattro. Cipari liecina par nopietnām jaudas ambīcijām, tomēr iekšdedzes dzinējs nav liels. Tātad Audi A6 hibrīda spēka iekārta uzbūvēta no parasta četrcilindru benzīna dzinēja. Jauda - 265 zirgspēki, tātad nekas tāds. Bet tālāk kļūst interesanti. Tā kā šis ir lādējamais hibrīds, tam ir lielāka baterija nekā pašuzlādes hibrīdam, un, attiecīgi, arī jaudīgāks elektromotors - virs 100 kilovatiem. Līdz ar to A6 e TFSI summārā jauda ir vai nu 299 vai kā šajā gadījumā - 367 zirgspēki. Tātad vairāk nekā Audi S6! Kā pēdējā laikā ierasts, elektriskajai daļai ir atseviška dzesēšana sistēma, ko drīkst atvērt tikai autorizētajā servisā. Re, izplešanās trauka vāciņam pat uzlikta plombe. Kopš šī gada sākuma e TFSI modeļu gaitas baterijas ietilpība palielināta līdz gandrīz 18 kilovatstundām. Līdz ar to teorētiskā elektriskā sniedzamība sasniegusi 91 kilometru. Ar šo Avant bez benzīna izdevies nobraukt 80.

“Ja jau esam sākuši runāt par bateriju un lādēšanu, ieskatīsimies šeit. Baterijas dēļ bagāžnieks ir drusku mazāks un tam nav dubultās grīdas - BET - tāds A6 joprojām ir quattro un tikai quattro ,” stāsta Normunds Avotiņš.

Hirīds aprīkots ar quattro ultra pilnpiedziņu ar automātiski pieslēdzamu aizmugurējo asi. Degvielas taupīšanas nolūkā Audi to bieži izmanto krosoveros un Allroad modeļos, taču tā joprojām ir mehāniska, nevis elektriska. Elektromotors te ir tikai viens, un tas iebūvēts divsajūgu pārnesumkārbas korpusā. Audi neskopojas ar kabeļiem. Somā bagāžniekā uzgājām veselu vadu kolekciju.

Šis ir kabelis uzlādei no sadzīves rozetes, plug in to vēl arvien drīkst darīt. Ja mājās ir trīsfāzu rozete, tad var nomainīt galus, un uzlādes būs ātrāka. Vēl ir tā saucamais IKEA vads, ar to mašīnu var uzlādēt publiskajos uzlādes punktos, kur nav sava kabeļa.

“Jā, A6 plug ins nav nekāda pūciņa. Bet, atcerēsimies, ka tam ir 367 zirgspēki - paātrinājums līdz 100 ir tikai 5,7 sekundes! Un tas ir tikai par pussekundi vairāk nekā dīzeļa S6.”

“Ar patēriņu arī viss ir labi. Kamēr baterija ir pilna, benzīns vai nu netērejas vispār vai mazāk par 2 litriem uz 100. Kad baterija ir tukša vai arī jūs to izlemjat lādēt gaitā, sanāk ap 7 litriem. Sarežģītos apstākļos, piemēram, ziemā, pieņemu, ka ne vairāk par 10,” turbina Avotiņš.

Tiklīdz baterijā pārādās kaut nedaud strāvas, vidējais patēriņš krītas acu priekšā. Jāņem vērā, ka hibrīdam ir mazāka bāka - 52 litri pret 63 standarta A6.

Cena, salons

Automašīnas kosmiskais salons raisa pamatota bažas par tā cenu. Ja mēs brauktu ar 50 eTFSI, tas būtu lētāks par A6 sešcilindru modeļiem. Bet šis ir topa modelis jeb 55 eTFSI un jau startā maksā 72 800.

Par to Audi jau bāzes aprīkojumā ielicis daudz ko tādu, par ko citiem A6 jāpiemaksā, piemēram, matricu gaismas, S line aprīkojumu, alcantara krēslus, 19 collu diskus, sarkanus bremžu suportus un tā tālāk.

“Man, protams, ir aizdomas, ka tos pircējus aizrāva ne jau četras reizes mazāki CO2 izmeši nekā S6, bet par 18 zirgspēkiem lielāka jauda. Kā teica renesanses filosofs Makjavelli mērķis attaisno līdzekļus, un man tiešām nav iebildumu pret daļējas elektromobilitātes īstenojumu automašīnā, ko daži sauc par labāko universāli Vakareiropā,” rezumē Normunds Avotiņš.